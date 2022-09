Autoridades em força nas praias por causa do calor

Com as previsões a apontar para um fim de semana de calor intenso, as praias são, neste momento, uma das principais preocupações do Governo.

Segundo o “Jornal de Notícias” esta sexta-feira, praticamente todos os meios da Autoridade Marítima Nacional (AMN) vão estar no terreno este fim de semana, incluindo elementos do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN), Polícia Marítima e capitanias.

A época balnear só arranca a 6 de junho. Até lá, as praias vão estar sem nadadores-salvadores e dispositivos de segurança.

“Vamos fazer aquilo que temos feito sempre que o tempo está mais quente e não está aberta a época balnear, que é pôr o nosso dispositivo praticamente todo no terreno, quer na parte molhada como na parte seca, e fazer ações de sensibilização”, disse ao “JN” o comandante Fernando Pereira da Fonseca.