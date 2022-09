10 notícias que marcaram o dia

Já há regras para a reabertura do pré-escolar: privilegiar atividades em espaços abertos sem festas mas com “direito a brincar”

Ministérios da Educação e da Segurança Social divulgam orientações para a reabertura dos jardins de infância, que voltam a abrir portas para as crianças dos 3 aos 5 anos a partir de 1 de junho. Leia AQUI.

Covid-19. Superfícies e animais não são foco de transmissão “significativo”, garante Centro de Controlo de Doenças dos EUA

A higienização e desinfeção de superfícies e objetos tem sido um dos grandes focos do combate à covid-19, mas parece que isso será manifestamente exagerado. De acordo com a última posição do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CCPD) dos Estados Unidos, o novo coronavírus não se dissemina facilmente através de superfícies ou do contacto com animais.

Cada família portuguesa perdeu €944 desde começo da pandemia

Cada família portuguesa perdeu, em média, 944 euros desde o início da crise provocada pela pandemia de covid-19, ascendendo o prejuízo total a 3,9 mil milhões de euros, segundo um estudo da Deco esta sexta-feira divulgado. “A perda de rendimento generalizou-se a 70% dos agregados familiares”

Exames nacionais terão perguntas opcionais em que só contam as melhores respostas

Os exames nacionais do ensino secundário terão um formato diferente dos anos anteriores, de forma a salvaguardar que nenhum estudante seja avaliado por matérias que possa não ter estudado e ser prejudicado dessa forma. O Instituto de Avaliação Educativa (IAVE), o organismo responsável pela conceção destas provas, emitiu esta sexta-feira uma nota informativa em que avança com mais pormenores.

Avião paquistanês com pelo menos 90 pessoas a bordo despenhou-se perto de zona residencial de Karachi

Um avião da Pakistan International Airlines (PIA), com mais de cem pessoas a bordo e que fazia a ligação entre Lahore e Karachi, despenhou-se perto do aeroporto internacional de Jinnah, numa área residencial, segundo informações da Autoridade de Aviação Civil do Paquistão, citada pelo Reuters

No total, o Airbus 320 levava a bordo oito tripulantes e 99 nomes de passageiros mas estas podem não ser as únicas vítimas dada a densidade populacional da área onde o avião caiu. Pelo menos 11 pessoas morreram.

Marcelo cola-se a Rio: “Combinamos há décadas orgulhosamente. Pertencemos à mesma área”

Rui Rio continua a adiar o tema das presidenciais - só lembrou que "o dr. António Costa não é do PSD" - mas Marcelo aproveitou tê-lo ao lado para começar a equilibrar o jogo do apoio de Costa à sua recandidatura. “Pertencemos à mesma área. Combinamos orgulhosamente”, afirmou o Presidente em Ovar. Com elogios ao papel "exemplar" do líder da oposição durante a pandemia.

Expresso vence Prémio de Jornalismo Dom Manuel Falcão com “O adeus dos monges da Cartuxa”

A reportagem multimédia do Expresso “O adeus dos monges da Cartuxa” venceu a edição de 2020 do Prémio de Jornalismo Dom Manuel Falcão, uma iniciativa da Conferência Episcopal Portuguesa em parceria com o Grupo Renascença Multimédia, para premiar trabalhos jornalísticos de temática religiosa publicados ou emitidos em meios de comunicação social de Portugal no ano anterior.

NOS deixa de patrocinar a Liga no final da próxima época

Após sete anos consecutivos como patrocinadora oficial da Liga Portugal, operadora avança que o valor que a parceria representava para ambas as partes e os objetivos que lhe estiveram subjacentes “estarão totalmente atingidos”

Público acusa publisher do Observador de “hipocrisia” e repudia “insinuação” de que faz fretes ao Governo

programa de ajuda do Governo aos media já passou da troca de críticas entre os órgãos de comunicação social e o Ministério da Cultura para troca de acusações entre os próprios jornais. Depois de José Manuel Fernandes ter vindo defender que o Observador tinha sido penalizado por não receber recados do Governo, a direção do "Público" quis rejeitar qualquer "insinuação" de que tenha recebido mais dinheiro por fazer fretes, e defende mesmo que a posição do concorrente está a ser marcada por hipocrisia.

Covid-19. Novos casos (288) aumentam pelo quinto dia consecutivo, há 12 mortos e mais de mil recuperados

Número de internados continuam a diminuir e há ainda mais 1.138 pacientes recuperados nas últimas 24 horas. No total, há agora 1.289 vítimas mortais, 30.200 casos confirmados e 7.590 recuperados em Portugal, onde as famílias já perderam €3,9 mil milhões. Reino Unido impõe quarentena a quem chega do estrangeiro. Acompanhe em direto AQUI