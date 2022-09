Discutir a maior causa de morte em Portugal

São a principal causa de morte em Portugal. A aterosclerose, por exemplo, afeta 10% da população adulta em Portugal. Num contexto de grandes alterações no funcionamento do Serviço Nacional de Saúde (SNS), o Expresso, a APAH (Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares) e a Bayer juntam vários especialistas para debater o impacto da pandemia do Covid-19 nas doenças cerebero-vasculares, nos seus doentes, instituições e tratamento.

Esse será o tema da sessão online desta tarde, com início às 18h, e que contará com a presença da Secretária de Estado Adjunta da Saúde, Jamila Madeira, e terá como intevenientes Luís Meira (INEM), Victor Gil (Sociedade Portuguesa de Cardiologia), Filipe Macedo (Direção-Geral de Saúde) e Sofia André (Bayer).

Discutir a reorganização do modelo de gestão assistêncial, o papel do doente e a configuração dos cuidados de saúde é um debate decisivo para uma promover uma maior informação sobre as várias patologias associadas às doenças cerebero-cardiovasculares, e reduzir as mortes associadas a AVC, melhorando os níveis de diagnóstico.

Em Portugal, 80% da população afetada por estas doenças não sabia sobre a doença ou o seu diagnóstico. Estima-se que as diferentes manifestações clínicas da Aterosclerose afetem cerca de 740 mil adultos em Portugal Continental: 449.084 de doença cardíaca isquémica (DCI), 136.725 de AVC Isquémico (DCVI) e 248.093 de doença arterial periférica (DAP).

Acompanhe hoje o debate no Facebook do Expresso