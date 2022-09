Cafés e restaurantes de novo com portas abertas: "Está a ser uma reabertura muito tímida"

São precisos mais dias para analisar dados concretos, mas Ana Jacinto, secretária-geral da AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, afirma que a reabertura de cafés e restaurantes esta segunda-feira está a confirmar o que era esperado: as limitações impostas têm um impacto forte nas receitas e são ainda poucos os clientes.

Ana Jacinto teme pelo futuro das microempresas e insiste que fazem falta apoios a fundo perdido, ou o Estado ver-se-á a braços "com mais subsídios de desemprego" no futuro.

A reabertura dos espaços de restauração e bebidas aconteceu há poucos dias, mas que balanço é possível fazer sobre este regresso à atividade, de portas abertas?

Está a ser uma reabertura muito tímida. Vamos ver como evolui. Passaram dois dias e não temos ainda dados concretos, a que acederemos para a semana, depois de realizado mais um inquérito junto dos nossos associados. Para já, o que posso dizer baseia-se nos relatos que vão chegando e que, na verdade, correspondem ao que estimávamos que viesse acontecer, dadas as condições muito especiais em que ocorre esta reabertura.

Os espaços abriram com condicionamentos preocupantes, limitados a 50 por cento da sua capacidade e a terem de garantir, sempre que possível, espaçamentos de dois metros, por segurança. É grande o impacto nas receitas, claro. A confiança dos clientes não está completamente recuperada, e, além disso, muitas pessoas estão ainda em casa ou perderam rendimento.

Há aspetos positivos a salientar?

Quando, a 21 de abril, começamos a falar com o primeiro-ministro, a propósito do regresso à atividade, sublinhamos desde logo a importância de salvaguardar duas questões: a definição de regras claras para o efeito, com tempo para que pudessem ser postas em prática, e a necessidade de garantir a saúde financeira das empresas.

No dia 24 estava concluído o Guia de Boas Práticas, redigido para apoiar as empresas neste regresso – e que veio a ser aprovado pela Direção-Geral da Saúde – pelo que diria que estão de parabéns todos os que, em tão pouco tempo, se conseguiram ajustar. Entrei já em vários estabelecimentos e posso dizer que as regras estão a ser cumpridas à risca.

A AHRESP tem dados sobre o volume de empresas que não tiveram capacidade para resistir e enfrentam eventualmente a insolvência?

De acordo com os dados do inquérito mais recente, 20% das empresas diziam que não pensavam reabrir e cerca de 30% estavam a pensar avançar para a insolvência. O receio que temos é o de que a situação possa ter-se ainda agravado.

Para um perfil particular de empresas?

Sobretudo para as microempresas, que representam 95% do sector. O apoio que receberam limitou-se ao regime de lay off, e muitas só agora estão a receber aquilo a que têm direito, sem que consigam sequer aceder a empréstimos bancários.

Mesmo o programa Adaptar, criado para apoiar as empresas na compra dos materiais necessários para adaptarem os seus estabelecimentos às novas regras, só está disponível para as que têm contabilidade organizada.

A AHRESP apresentou ao Governo um conjunto de 11 medidas que julga essenciais para a capitalização das empresas da restauração e bebidas e do alojamento turístico. Destas, quais são as que a associação considera mais urgentes ou prioritárias

Dada a situação de tesouraria das empresas, temos vindo a pedir apoios a fundo perdido. A resposta é que fundo perdido hoje significa impostos amanhã, mas sem este tipo de apoio o Estado terá também subsídios de desemprego amanhã.

A nossa grande preocupação é manter postos de trabalho. É necessário prolongar o regime de lay off ou criar uma medida semelhante. A questão das rendas também é muito problemática. Foram criadas moratórias, mas estas acabam em junho, criando encargos acrescidos. Pelo menos, seria preciso reduzir as rendas em 50%. E a redução da carga fiscal é vital, aliás uma medida já preconizada por outros estados membros da UE, como a Alemanha.

Em que moldes? O IVA já foi reduzido no passado, sem impacto para o consumidor, que não passou a pagar menos.

Mas o efeito que se pretendia foi amplamente superado e conseguido. A situação era de grande desemprego e o que aconteceu foi a possibilidade de votar a criar emprego.

Agora há que manter postos de trabalho. É o objetivo. As empresas precisam de ter uma ‘folga’ para o conseguir e, tal como outras das medidas propostas, a redução do IVA é apresentada como temporária. Queremos dar fôlego às empresas, para que não caiam.

Há lições a tirar desta pandemia e desta crise? Formas de gestão ou de funcionamento que as empresas precisem de corrigir, para acautelar tempos difíceis ou para estarem mais preparadas para enfrentar riscos?

Depois desta experiência, acreditamos que muita coisa vai mudar, e para todos nós, em diferentes sectores. Vamos ter de encontrar novas soluções, não duvido. Mas é preciso não ter memória curta. Na última crise que assolou o país, este sector ficou numa situação muito complicada, com quase 60% das empresas em risco de falência. Muitos colaboradores tiveram de ser dispensados. Mas com o relançamento da economia foi possível voltar a criar emprego, o interesse turístico por Portugal fez também com que o sector estivesse neste momento numa fase de crescimento.

O que podiam ter feito? Esta pandemia apanha as empresas num ponto em que estavam a equilibrar capitais e a sua rentabilidade, a prepararem-se para mais um ano que se esperava de excelência. Janeiro e Fevereiro são meses em que aproveitam para fazer investimentos, para preparar a época alta. Sem que o pudessem esperar, aconteceu exatamente o contrário: criaram endividamento.