Britânicos cada vez mais ligados ao streaming

A projeção apresentada pela GlobalData aponta para um total de 44,6 milhões de assinaturas pagas no Reino Unido em 2024. No fecho de contas, no final de 2019, existiam 22,4 milhões de subscritores. O Reino Unido tem 66,65 milhões de habitantes. A mais do que evidente adesão dos espectadores britânicos às plataformas de streaming levará a que o retorno financeiro total gerado se venha a fixar em 2,68 mil milhões de euros, contra os 1,34 mil milhões arrecadados pela soma dos diversos distribuidores a operar no mercado no fim do ano passado.

A Netflix, a Amazon Prime Video e a NOW TV (propriedade da Sky) lideram as preferências das escolhas, ocupando as três primeiras posições do top dos streamers. A entrada em cena de novos (e substantivos) concorrentes contribuirá significativamente para a prevista duplicação do número total de subscritores, assinala a GlobalData, empresa de consultoria e análise de dados, cotada na bolsa londrina.

Joel Cooper, um dos responsáveis pelo estudo estimativo, sublinha que o mercado de SVoD britânico está longe da saturação e indica que “os recentes lançamentos da Disney+, da Apple TV+ e da BritBox (plataforma que associa BBC e ITV) trouxeram mais opções de escolha aos consumidores, ajudando a impulsionar o crescimento do mercado”.

A força da Disney é tida como especialmente relevante para o efeito, na análise publicada pela GlobalData. A Disney+ ,lançada há menos de dois meses nas ilhas britânicas, conjuga o poder da marca, indissociável dos conteúdos geralmente muito apetecidos pelos públicos, com um preço de subscrição mensal comparativamente mais baixo do que os concorrentes diretos. Cooper nota, de resto, que o confinamento provocado pela pandemia do novo coronavírus tem igualmente impacto na estimativa de crescimento.

Ainda que a quebra de rendimentos do trabalho venha a provocar uma expectável quebra no número total de subscritores de SVoD, por outro lado, o “lockdown” levou à forte procura de entretenimento em casa, nomeadamente através da adesão às plataformas de streaming, designadamente a novel Disney+, por outro lado. As projeções da GlobalData antecipam que as novas adesões verificadas por estes terão mais peso nas contas do ano do que as descontinuações das assinaturas mensais.

iPlayer da BBC nunca teve tanto tráfego

O confinamento que levou milhões de britânicos a permanecer em casa fez com que o iPlayer da BBC tenha batido recordes sucessivos de audiência nos últimos dois meses. A plataforma digital do operador público atingiu o maior número de espectadores e de descargas de conteúdos em vídeo de sempre há apenas uma semana e pouco. No domingo, dia 10 de maio, o iPlayer da BBC somou 22,5 milhões de pedidos para ver ou descarregar conteúdos, batendo o recorde de tráfego diário. A série thriller Killing Eve foi a mais vista e solicitada, seguindo-se pela série Normal People (coprodução BBC/Hulu).

Há dois meses, o iPlayer tinha ultrapassado os 20 milhões de pedidos diários pela primeira vez: 20,4 milhões registados no dia 23 de março, para ser exato. Na semana de 27 de abril a 3 de maio, a plataforma lidou com 146 milhões de pedidos de streaming ou download de conteúdos, tendo sido a semana com maior tráfego alguma vez verificada. A plataforma tem vindo a reganhar o interesse dos espectadores e consequente relevo público desde o ano passado e especialmente nestes últimos meses como se demonstra, depois de ter afundado perigosamente face à entrada e à popularização massificada dos grandes players de streaming norte-americanos no Reino Unido.