Programa Renda Segura arranca esta semana. Câmara de Lisboa pretende subarrendar mil casas ao alojamento local

Após meses de atraso, a câmara de Lisboa deverá lançar oficialmente o programa Renda Segura esta semana. Com uma verba de 15 milhões de euros, a gastar num horizonte de cinco anos, a autarquia conta arrendar cerca de mil habitações que, neste momento, estão destinadas ao Alojamento Local (AL), para depois disponibilizá-las a preços acessíveis aos moradores da cidade, avança o “Jornal de Negócios” esta segunda-feira.

“O princípio é arrendar fogos para que depois os possamos subarrendar nos nossos programas de habitação, a valores acessíveis, e com as regras do regulamento que já existe”, disse Paula Marques, vereadora responsável pelo pelouro da Habitação, ao “Negócios”.

De acordo com a autarca, as casas deverão “estar em condições de habitabilidade” e os contratos a realizar terão a duração mínima de cinco anos.

O programa Renda Segura foi anunciado por Fernando Medina no final de 2019. Na teoria, deveria ter sido lançado logo no início de 2020, mas a pandemia fez resvalar prazos.

"O nosso primeiro objetivo no arranque eram mil casas. Já não estamos no início do ano, mas a ideia é não fugir deste número, que pode ser distribuído em duas rondas de concursos", disse Paula Marques.