Covid-19. “Agora é preciso explicar às crianças porque temos de voltar a mudar”

Há dois meses que creches, jardins de infância e escolas estão de portas fechadas e que crianças brincam e aprendem em casa, afastadas dos colegas e amigos. Agora, a 24 horas da reabertura parcial de algumas destas instituições, há uma nova ansiedade no ar, como se o regresso ao normal é que se tivesse transformado em algo de estranho, pouco natural e feito a medo.

São os efeitos de uma situação nunca antes vivida. Mas se há característica comum às crianças é a sua “capacidade de adaptação”, tranquiliza o pediatra Carlos Gil Escobar. Os pais podem dar uma ajuda, fazendo desde já uma preparação para esse regresso, já na segunda-feira, ou dentro de duas semanas, quando creches e jardins de infância estiverem todos abertos.

