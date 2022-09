Mário Morgado: “Nada seria pior para o país do que o bloqueamento da Justiça”

Os tribunais vão reabrir, e o Estado já gastou €600 mil em material de proteção. Testemunhas e advogados oficiosos vão ter máscara e não será por falta dela que haverá julgamentos adiados.

O juiz Mário Morgado sentir-se-ia seguro para entrar agora na sala de audiências de um tribunal?

Havendo possibilidade de observar as condições sanitárias decretadas pela DGS, os julgamentos são feitos presencialmente. Quando isso não for possível, são efetuados à distância. No limite, não havendo condições para fazer de uma maneira ou de outra, não se fazem. O juiz Mário Morgado faria uma destas três coisas. Vai haver muitas situações em que devido às regras de distanciamento social não vai haver espaço para fazer os julgamentos nos tribunais. Como sempre aconteceu nestas situações, é fundamental encontrar alternativas noutros edifícios, em parceria por exemplo com as autarquias ou as escolas.

