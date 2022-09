Traças noturnas são polinizadores essenciais, segundo um estudo britânico

As traças são conhecidas sobretudo pelos buracos que fazem nas nossas roupas. No entanto, elas têm uma função muito mais significativa na natureza. Segundo um estudo feito por cientistas do University College London e publicado na revista Biology Letters, as traças são agentes polinizadores de grande importância, a par com as abelhas e as borboletas.

Embora a redução na população de abelhas tenha vindo a ser alvo de atenção crescente nos últimos anos - em parte, por ser um fenómeno visível a quem ande pelo campo - em relação às traças não tem havido a mesma preocupação. Ao contrário dos polinizadores diurnos, elas têm passado despercebidas.

E no entanto, as mudanças maciças na utilização humana dos terrenos e o uso de pesticidas também as afetam a elas, a par com o aumento da poluição luminosa. Os efeitos que a sua redução ou desaparecimento têm no ecossistema podem ser semelhantes, com reflexos na produção agrícola.

O estudo agora publicado examinou o comportamento de várias espécies de insetos em quatro lagos de Norfolk. Em centenas de traças estudadas, 45% transportavam pólen. Os cientistas verificaram que isso acontecia sobretudo no seu tórax peludo, mais do que no nariz.

Também se constatou que as traças abordam uma variedade muito maior de plantas do que outros insetos. "As traças parecem ser polinizadores menos eficientes comparativamente, mas a sua alta diversidade a abundância poderá torná-los críticos para a polinização de formas que ainda precisamos de entender", diz o autor principal do estudo, Richard Walton, citado pela BBC. "A nossa investigação deita luz sobre um mundo ainda pouco conhecido das interações entre plantas e insetos que poderá ser vital para o aspeto e o cheiro do nosso precioso campo e para as culturas que fazemos".

As traças também são importantes como alimento para pássaros e morcegos. Quanto àquelas que nos obrigam a proteger a roupa com bolas de naftalina e outros meios, parecem ser uma pequena percentagem da quantidade total de espécies desse tipo de inseto.