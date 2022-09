Cães tornam-se mais desobedientes na adolescência, como os humanos. Depois acalmam

O comportamento dos cães na adolescência apresenta semelhanças com o dos humanos. Ambos têm oscilações emocionais e tornam-se mais desobedientes, respondendo menos a ordens para se sentarem ou quando os chamam. A boa notícia é que estas mudanças passam com o tempo.

São conclusões de um estudo dirigido por Lucy Asher, professora de ciência animal na Universidade de Newcastle, e publicado na revista "Biology Letters". O estudo acompanhou 285 cães no primeiro ano de vida, com a ajuda dos seus donos e treinadores. Os cães eram golden retrievers, pastores alemães e outras raças tipicamente usadas como cães-guia.

Destacam-se algumas observações surpreendentes. Uma delas é que os cães, na adolescência (que começa por volta dos seis meses), passam a comportar-se de forma mais desobediente com os respetivos donos, mas mantêm o seu bom comportamento em relação a estranhos.

Outro dado é que, quanto mais distante ou desatenta for a relação entre o cão e o dono, maior a probabilidade de comportamentos rebeldes, para chamar a atenção ou pôr à prova o afeto (e a força) do humano.

"Descobrimos que cães que exibem comportamentos indicativos de que estão stressados pela separação do seu cuidador principal também eram cada vez mais desobedientes em relação a essa pessoa", lê-se no estudo. "Esta descoberta emula a investigação humana, onde um aumento do conflito com os pais na adolescência tem sido associado a ligações inseguras."

O estudo sugere que poderá haver influência mútua entre espécies - nas cadelas, em particular, a puberdade poderá chegar mais cedo se a relação com os donos for insegura. E avisa estes para terem consciência de que a fase "difícil" dos seus animais, como a dos humanos, costuma ser passageira.

"É muito importante os donos não castigarem os seus cães por desobediência ou começarem a afastar-se deles emocionalmente nesta altura", explica Asher. "Isso provavelmente tornará pior qualquer problema comportamental, como acontece nos adolescentes humanos".

Asher nota que essa é a fase em que muitos cães são entregues em canis, por já não terem a graça dos cachorrinhos e serem mais difíceis de controlar. E sugere que os donos devem ter com eles a mesma paciência que têm com os seus filhos adolescentes, sabendo que os comportamentos vão acabar por estabilizar.