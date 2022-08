Covid-19. "Nós, os doentes, temos que ter uma nova disciplina de vida"

Doenças respiratórias como a doença pulmonar obstrutiva crónica, por exemplo, deixam o sistema pulmonar mais vulnerável e atingem sobretudo as faixas etárias mais elevadas. Uma mistura propícia para aumentar o risco de uma possível infeção por Covid-19 e que deve obrigar a cuidados redobrados. O que não deve ser sinónimo de recusa em ir ao hospital quando o tratamento assim o pede.

O impacto da pandemia nas doenças respiratórias foi o tema do terceiro debate do ciclo digital "Discutir o País". Isabel Saraiva, presidente da Respira; Paula Pinto, pneumologista e vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia; Henrique Barros, epidemiologista; e Mariana Duarte, psicóloga, foram os convidados de uma conversa moderada pelo jornalista da SIC, Rodrigo Prata. Conheça as principais conclusões.

Infeção mais complexa

A Covid-19 coloca ainda mais riscos às pessoas que sofrem de doenças respiratórias

"Tudo leva a crer que situação é mais complexa e grave. Não deve ser desvalorizada", aponta Henrique Barros

Os doentes têm que saber gerir a situação e ter cuidados redobrados para evitar situações de risco

Idas ao hospital

As pessoas "sabem que muitas vezes nos dias piores não é para ir logo para o hospital. O que não quer dizer que o devam evitar", alerta Paula Pinto

“Por favor, não fiquem sem fazer nada”, porque se o tratamento não for o adequado, "outras doenças podem matar ainda mais"

Os convidados reforçaram que os centros de saúde e os hospitais têm circuitos específicos que tornam a ida aos serviços de saúde muito mais segura mesmo com a pandemia

Parar de fumar é agora

É um mito que as pessoas que fumam não são desproporcionalmente atacadas pela Covid-19

O impacto do tabaco nos pulmões torna o sistema mais vulnerável em caso de infeção

"Não podemos fumar. É a altura de parar", atira Isabel Saraiva

Disponibilidade de vacinas

No Outono vamos ter vários vírus a circular além do novo coronavírus

Apanhar a vacina da gripe, por exemplo, será mais essencial do que nunca ("obrigatória" é o termo utilizado por Paula Pinto), mas os presentes manifestaram preocupações quanto à disponibilidade das inoculações necessárias para todos

É preciso planos bem definidos para evitar ruturas de stock

Impacto psicológico

"A ansiedade é natural" nesta fase, lembra Mariana Duarte

O stress provocado pelo medo e pelas circunstâncias extraordinárias da pandemia obrigam a um reforço das associações de apoio e das redes de entreajuda

"Nós, os doentes, temos que ter uma nova disciplina de vida", defende Isabel Saraiva

Isolamento emocional