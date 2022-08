Covid-19. Estudos serológicos nacionais terão mais participantes em 2021

É na segunda quinzena de maio que vão começar a ser recolhidas cerca de duas mil amostras de sangue para estudar o nível de anticorpos ao novo coronavírus desenvolvidos pela população portuguesa nos últimos dois meses. Este inquérito serológico deverá ser repetido antes do final do ano, e o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) irá realizar novos estudos com um maior número de participantes ao longo de 2021.

“A nossa escolha para a amostra deste primeiro estudo tem a ver com a necessidade de termos resultados a curto prazo. O estudo permitirá ter estimativas por alguns grupos etários e por regiões de saúde e, além disso, servirá para testar todo o procedimento usado”, explica Ana Paula Rodrigues, médica de saúde pública e coordenadora do Inquérito Serológico Nacional do INSA. “Estão planeados estudos de repetição ao longo do próximo ano, nos quais podemos usar amostras de maiores dimensões que permitam maior detalhe nos grupos etários estudados, por exemplo. Essas opções deverão ser ajustadas de acordo com os resultados do primeiro estudo.”

