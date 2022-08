Viagem ao cérebro da cidade inteligente. Portugal pode ser a próxima smart nation

A cidade como plataforma, com um centro de comando central que permite tomar decisões em tempo real através dos dados recolhidos e tratados nos vários sistemas que a integram. Tudo integrado para que a informação circule e a gestão se torne mais fácil, qual mão invisível que põe os recursos certos no local exato, sem falhas nem desperdícios, a cada momento, ao mesmo tempo que diminui a intervenção humana em cada processo. Um sonho utópico que não o é, e que está a ser construí­do em Portugal.

O objetivo é criar uma visão holística de tudo o que acontece, “agregando os vários sistemas da cidade numa plataforma em que os silos deixam de existir”, explica Miguel de Castro Neto sobre “uma orquestra” em que os músicos são os dados, afinados para “otimizar a cidade”. Para o subdiretor da NOVA IMS (Information Management School) e coordenador da NOVA Cidade: Urban Analytics Lab, “a articulação de todos estes dados” — da iluminação, da polícia, dos transportes, da gestão de resíduos, entre outros — “vai permitir perceber o metabolismo da urbe, identificar padrões e até prever o que pode acontecer no dia seguinte. Tendo em conta o histórico de eventos anteriores, será possível associar a agenda cultural de determinado espaço às necessidades de recolha de resíduos, iluminação ou mesmo policiamento, sem intervenção humana no processo de decisão. E isso é uma vantagem do conceito de inteligência urbana, que “assenta na ideia de usar a tecnologia para tirar partido da realidade, visando a qualidade de vida de quem vive, trabalha ou visita determinado território”, explica o responsável da faculdade dedicado à ciência dos dados, onde estão a ser desenvolvidos modelos analíticos com inteligência artificial.

