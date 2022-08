Reabertura das escolas na Dinamarca e Noruega: por agora tudo bem

Na Dinamarca, as escolas fecharam no mesmo dia que em Portugal (16 de março) e começaram a reabrir passado um mês: primeiro as creches, depois as primárias e último ano do secundário. Foi o primeiro país europeu em confinamento a abrir as portas das escolas, e três semanas depois a situação continua controlada. “O balanço ainda não foi oficialmente apresentado, mas na comunicação social quase não se ouve falar de problemas. As autoridades têm feito um grande esforço de comunicação e informação, que geram confiança”, resume Sílvia Schiermacher, conselheira cultural na embaixada portuguesa no país.

Quanto à evolução da epidemia, a tendência continua a ser de descida (145 novos casos a 7 de maio, num país com pouco mais de metade da população de Portugal), ainda que já tenha havido casos positivos em escolas. “Ao mínimo sintoma, entre professores e alunos, fica-se em casa, contacta-se o médico de família e faz-se o teste”, conta a conselheira.

