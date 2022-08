Futuro do futuro: Urbanismo à prova de pandemia

Das janelas das casas avista-se a promessa de renascimento das cidades, mas, desta vez, sob a ótica da saúde. É o que esperam arquitetos e especialistas em saúde pública e planeamento urbanístico, que veem na densidade populacional o maior obstáculo à descentralização de pessoas e serviços. Ben van Berkel, fundador e arquiteto do UNStudio, de Amesterdão, acredita que a pergunta que pautará a reflexão sobre as cidades, mesmo depois de ultrapassada a pandemia, será: “Afinal, que distancia­mento é o distanciamento suficiente?”

Em declarações ao Expresso, o arquiteto relacio­na a desconcentração da “produção de alimentos, das unidades de saúde, do abastecimento de energia, da gestão de resíduos e de tudo o que é considerado essencial para a sobrevivência” com a mitigação de focos de infeção. Robert Muggah, cofundador e diretor do Instituto Igarapé, que estuda a ligação entre desenvolvimento e segurança, enfatiza que centros urbanos movimentados são uma alavanca para a disseminação de doenças. O investigador explica que a pandemia de covid-19 forçará os órgãos de soberania “a repensar as relações centro-periferia, visto que muitas empresas planeiam manter o teletrabalho, que terá implicações no uso de edifícios de escritórios”.

