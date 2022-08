Covid paralisa muitas das investigações da PJ e do MP

“Estão a evitar-se operações conjuntas que envolvam muitos magistrados, por razões de saúde pública. Mas não nos casos em que há risco de se perder prova”, explica António Ventinhas, presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público.

Um alto responsável da PJ salienta que todo o sistema judi­cial, incluindo a mais importante polícia de investigação criminal, trabalha “em velocidade reduzida”. E lembra que a PJ e o Ministério Público (MP) fazem parte da função pública e que as ordens têm sido de se evitar ir aos locais para haver o mínimo de interação. “Foram essas as indicações da PGR.”

