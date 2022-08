Estou sim? Preciso de ajuda. Uma linha telefónica que é um retrato das famílias em quarentena

Uma chamada telefónica não substitui uma consulta presencial. Mas aproxima o mundo de quem precisa de ajuda daquele de quem a oferece. É por esta razão que, em tempos de confinamento e restrições sociais, a Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar (SPTF) decidiu disponibilizar uma linha gratuita. “Porque nesta situação que hoje vivemos, e da qual lentamente estamos a sair, as famílias foram testadas em várias frentes e as tensões podem aparecer ou acentuar-se”, diz Sofia Nunes da Silva ao Expresso. Para esta psicóloga e membro da SPTF, “o stresse está aumentado pela exigência em dar respostas à pressão do trabalho, realizado em casa, o apoio aos filhos, com aulas à distância, e as tarefas domésticas muitas vezes acrescidas”. É um caldo do qual podem resultar conflitos, com os quais esta instituição está habituada a lidar.

Basta ligar para o 213555193, entre as 14h e as 18h nos dias úteis, quando a linha presta atendimento. Neste primeiro contacto agenda-se uma consulta telefónica com um terapeuta familiar, ao abrigo da mais estrita confidencialidade, de uma hora de duração e sem qualquer custo associado. “Uma das vantagens da linha é que os terapeutas em atendimento têm sempre um supervisor para os apoiarem nas consultas”, diz Sofia Nunes da Silva, de modo a que o aconselhamento seja mais eficaz. E os que recorrem a este serviço podem voltar a fazê-lo as vezes que o precisarem, com o mesmo profissional. Aberta desde 6 de abril até hoje, a linha da SPTF recebeu 30 chamadas, ao ritmo de uma média de três por dia – o que representa quase uma ‘lotação esgotada’.

Os casos variam, mas pertencem à mesma constelação. São maioritariamente pais de crianças ou adolescentes com alterações de comportamento ou, logo a seguir, adultos com problemas conjugais. Pais divorciados a gerirem a relação com os filhos e com as novas famílias. Filhos no papel de cuidadores dos seus pais. Pessoas idosas em isolamento, adolescentes e adultos com diagnóstico psiquiátrico ou de vício ‘exacerbado’, isto é, de que o confinamento veio acentuar os sintomas. A descrição dos casos é um retrato possível daquilo com que as famílias se debatem quando forçadas a uma quarentena.

Sofia Nunes da Silva recorda o telefonema de uma mulher cujo marido quis, repentinamente, acabar a relação. “Antes havia dificuldades, que se agudizaram”, frisa a psicóloga. Além da questão conjugal, o filho também mostrava um total desinteresse pela escola, o que é difícil de reestabelecer estando em casa. “Ela estava triste, emocionada. Notava-se o descontrolo, a sensação de que a vida lhe escapava das mãos.” Noutro caso, uma mulher de 30 anos pediu apoio para lidar com um companheiro que deixou de comunicar e apresenta sinais de depressão cada vez mais acentuados. Noutro ainda, alguém a quem a impossibilidade de manutenção das rotinas diárias, como sair à rua, e a falta de contacto com os familiares deixaram numa situação de decaimento depressivo.

Há muitas situações de simples “desregulação emocional”, como a de reação violenta de um filho face ao anúncio repentino de divórcio dos pais. Noutras duas, adolescentes atacaram verbal e fisicamente os restantes membros da família, incluindo os avós. Houve ainda o caso de um filho em que a recusa em coabitar com o companheiro da mãe deu origem a fortes ataques de pânico e de ansiedade. A realidade das famílias reconstruídas de ambos os lados é por vezes difícil de gerir, como no relato de um filho cuja guarda é partilhada e que, em cada casa, os desafios do confinamento o levam a enfrentar experiências e problemáticas distintas. Ou como no de uma doente psiquiátrica que, em quarentena, viu os sintomas aumentados (o telefonema foi da irmã).

Em duas incidências, um dos cônjuges era alcoólico - e, numa delas, isso derivou num quadro de violência verbal. Em três ocasiões, a linha da SPTF reencaminhou as pessoas para o Centro de Saúde, por apresentarem “sintomas físicos preocupantes”.

“Muitas pessoas mostram motivação para iniciar um processo terapêutico mais consistente”, refere Ana Pereira Gomes, presidente da SPTF, frisando que “a maior parte das situações problemáticas que geraram o pedido prendem-se com dificuldades relacionais que já existiam no passado e que o confinamento exacerbou”. O mais importante é “a riqueza destes atendimentos”, em que as pessoas são ajudadas apenas recorrendo a uma chamada telefónica.

“Tenho testemunhado a gratificação da pessoa depois desta hora de conversação em todos os casos, sem exceção”, pontua. “A nossa formação em terapia familiar permite-nos apreender os pedidos latentes que estão na retaguarda dos pedidos manifestos, alarga o horizonte das relações até às vivências da história familiar de cada um, apazigua tensões e valoriza o próprio gesto de pedir ajuda”, conclui a responsável. A linha telefónica da SPTF irá manter-se disponível durante maio e junho, sendo depois disso sujeita a avaliação para decidir ou não a sua continuidade.