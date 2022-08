Traficantes de armas internacionais detidos em Lisboa pela PSP

A PSP deteve mais três suspeitos de tráfico de armas, que se dedicavam à aquisição, transformação e venda ilícita de armas de fogo e a apreensão de 23 armas, bem como outro material relacionado com esta atividade ilegal. Ao total, foram detidas seis pessoas nesta Operação Flobert, que tem leva já 22 meses de investigação.

A primeira detenção realizada no âmbito deste caso foi de um cidadão da Europa de Leste há mais de um ano. O suspeito detinha 145 armas provenientes da Eslováquia. A investigação continuou com a ajuda das autoridades daquele país e em março deste ano foram detidos mais dois suspeitos que também detinham armamento daquele país. "Foram então apreendidas 8 armas, sendo uma delas uma pistola-metralhadora. Sobre um dos suspeitos, de nacionalidade portuguesa, recaía um mandado de detenção", revelou ao Expresso o superintendente Pedro Moura, diretor do departamento de armas e explosivos da PSP.

Agora, foram levados a cabo dois mandados de detenção e 25 mandados de busca e apreensão, sendo 7 domiciliários e 18 não domiciliários, no distrito de Lisboa promovidos pela 11.ª Secção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa e em colaboração com a Unidade Especial de Polícia e Departamento de Investigação Criminal, ambos da PSP. Entre os três detidos encontra-se um outro cidadão da Europa de Leste.

Segundo a PSP, esta é uma investigação relacionada com tráfico internacional, mediação e transformação de armas de fogo, "resultado de uma ação complexa de pesquisa, análise e produção de informação policial através dos diferentes mecanismos de partilha de informação, nacionais e internacionais, relacionada com a venda e posse ilícita de armas de fogo em Portugal e Europa".

A esmagadora maioria das armas apreendidas são da Eslováquia mas também existe armamento nacional, legal e ilegal, acrescenta o superintendente Pedro Moura.

A PSP fez a lista do material apreendido: três armas de fogo longas, espingardas; uma arma de fogo longa, carabina; dois revólveres; uma pistola calibre 6.35 mm; uma pistola calibre .22 com silenciador; cinco armas de ar comprimido; 21 armas brancas e mais de 250 munições de arma de fogo.