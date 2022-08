Em nome das férias: hotéis do Alentejo reabrem com medidas contra a covid-19

Reportando aos dados divulgados esta quinta-feira pela Direção-Geral da Saúde, o Alentejo não teve qualquer novo caso de covid-19, mantendo-se a região, com a exceção das ilhas, como a menos afetada pelo coronavírus. Com este panorama, o presidente do Turismo do Alentejo, António Ceia da Silva, fala em “vantagem comparativa” e anuncia, para junho, uma campanha promocional para o mercado interno com o objetivo de combater o medo e a insegurança, “transmitindo confiança e essa sensação que a pessoa pode vir passar uns dias descontraídos e evitar tomar comprimidos para a depressão, que o melhor antidepressivo que existe é visitar o Alentejo”.

Nestas declarações, durante uma Web Conferência do Publituris, Ceia da Silva explicou ainda que as unidades de alojamento devem ter “como principal preocupação transmitir ao cliente os critérios e tudo aquilo que está a ser feito em termos de segurança sanitária na sua unidade e depois a sua certificação. Tudo isso serão motivos para transmitir confiança ao turista que queira visitar”.

É neste contexto que o Alentejo se tem posicionado. E este fim de semana vários empreendimentos turísticos começam a reabrir as portas e a receber os primeiros turistas nacionais, já com diversas medidas e procedimentos de higiene e segurança anticoronavírus. Muitos ostentam também o selo “Safe & Clean” criado pelo Turismo de Portugal.

isabel saldanha

Do interior ao litoral

A grande maioria dos empreendimentos turísticos vai começar a reabrir a partir de junho, mas a verdade é que, já a partir deste fim de semana, existem diversas ofertas de alojamento no Alentejo, tanto no interior, como no litoral.

Um dos primeiros a anunciar a reabertura, que acontece esta sexta-feira, foi o Terra do Sempre, uma pequena unidade de turismo rural com sete quartos perto de Grândola. Garantindo "as mais rigorosas regras de higiene e segurança”, o alojamento implementou novos procedimentos e regras, como a disponibilização de máscaras, produto desinfetante de mãos nas áreas comuns e termómetro. “

Cada família, ou grupo de amigos, terá a sua mesa e em vez do habitual buffet, terão de escolher os pratos através de uma lista entregue nos quartos ao pequeno-almoço”, explica a Terra do Sempre, acrescentando que existe ainda a opção de almoço em cesto para piquenique. No que respeita à utilização da piscina, “cada família terá uma zona própria a serem utilizados apenas por quem está na água, sendo a piscina devidamente tratada com o cloro necessário ao combate à covid 19", explicam os responsáveis do projeto Terra do Sempre.

Já o Monte do Giestal – Casas de Campo & Spa, perto de Santiago do Cacém anuncia a reabertura para 15 de maio, com novas regras e maiores cuidados no que toca à higiene e segurança. Na hora do check-in, uma barreira de acrílico separa o contacto entre o hóspede e o rececionista. Já ao chegar à casa de campo atribuída, totalmente desinfetada, não só com recurso a detergentes certificados, mas também através de um sistema de desinfeção por nebulização, todos os turistas vão ter um kit de proteção (máscara e luvas descartáveis) e um doseador com solução desinfetante.

“Queremos garantir que tudo está devidamente desinfetado e que a probabilidade de contágio seja nula, por isso investimos em materiais e máquinas de higienização certificadas e eficazes”, explica Guida Silva, a proprietária do Monte do Giestal. Também a 15 de maio, reabre o Villa Extramuros, em Arraiolos.

Em Avis, a Herdade da Cortesia Hotel fez uma opção radicalmente diferente e aposta para a reabertura, que acontece este fim de semana, na redução em 1/6 dos quartos disponíveis. Ou seja, dos 30 alojamentos do hotel, apenas cinco podem estar ocupados ao mesmo tempo. “Sabemos que andam a sonhar com aqueles dias de conforto fora de casa e perto da natureza. Fizemos tudo para tornar esse sonho realidade”, anuncia a Herdade da Cortesia.

Luís Ahrens, sócio-gerente do empreendimento, explica que “como são poucos quartos o distanciamento está garantido e é reforçado pelo facto de o portão da herdade estar fechado”, acrescentando que todos os funcionários vão estar equipados com máscara e que “as desinfeções são obrigatórias”. O check-in e o check-out são feitos sem que o hóspede passe pela receção e as “ementas do restaurante apresentadas em QR Code”.

De regresso ao litoral, a Herdade do Amarelo – Natura & Spa, perto de Vila Nova de Milfontes, reabre no dia 29 de maio, com a promessa de “uma estadia tranquila e em segurança no nosso refúgio sereno”. A herdade tem 90 hectares e uma extensa área de trilhos e passeios, que garantem “o distanciamento social”, e o alojamento é feito em 12 suítes térreas e distribuídas em quatro edifícios afastados entre si. Cumprindo todas as recomendações da Direção-Geral da Saúde, a Herdade do Amarelo promove “o serviço de entrega, na suíte, de pequeno-almoço, almoço e jantar”.

“Nunca fechámos as portas”

No litoral alentejano, dois projetos hoteleiros mantiveram sempre as portas abertas, mesmo durante o Estado de Emergência, aproveitando para melhorar os procedimentos de segurança e higiene e trabalhando a vertente solidária, que é também um das consequências, ainda que positiva, da pandemia de covid-19.

O Craveiral Farmhouse, em São Teotónio, perto da Zambujeira do Mar, é o mais conhecido e até teve honras de ser mencionado por uma reportagem da CNN. Entre os procedimentos e regras adotados e testados em pleno funcionamento, o hotel, que está integrado numa herdade de nove hectares, decidiu começar a fazer o check-in e check-out “por telecomunicação ou meios eletrónicos, podendo os hóspedes ir diretamente para as respetivas casas e recebendo a sua chave eletronicamente no seu telemóvel”.

O Craveiral decidiu também utilizar apenas 22 das 38 casas e manter o serviço de pequeno-almoço e outras refeições a pedido, diretamente na habitação. Relativamente às zonas comuns de lazer, as áreas das piscinas vão ter limitação do número de utilizadores e a sauna, banho turco, ginásio e piscina interior, passam a ter quatro períodos de limpeza por dia”.

Pedro Franca Pinto, fundador do projeto hoteleiro revela ainda a unidade tem aproveitado este período para criar novas parcerias com produtores e artesãos locais, contribuindo dessa forma para a dinamização da economia da região. “Nunca a economia local fez tanto sentido como agora, pois é a economia local que nos permitirá a todos gerar níveis mínimos de sustentabilidade”. O Craveiral não colocou qualquer dos 22 funcionários em lay-off.

gustavo figueiredo photography

Perto de Alcácer do sal, o Vale do Gaio Hotel também nunca encerrou a atividade, mesmo durante o Estado de Emergência. “Nunca fechámos as portas e fomos tendo sempre hóspedes” revela Vasco Gallego, o proprietário deste hotel rural recentemente renovado e encostado ao espelho de água de uma barragem. Agora que o Estado de Emergência terminou, são esperados mais turistas e o hotel, entre diversas medidas de higiene e segurança, está preparado para fazer testes rápidos à covid-19 antes do check-in, bem como verificar a temperatura.

Vasco Gallego diz que é uma forma de garantir a segurança e a confiança de todos e que para todos possam usufruir da envolvência e do isolamento desta região. Em conclusão: “Aqui, não precisa de estar fechado em casa, pode passear pelos campos em tranquilidade absoluta, dar passeios de canoa ou bicicleta.”

