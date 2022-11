O complexo xadrez da sobrelotação das cadeias

A situação de pandemia e a emergência de perdões de pena e redução de precários irão baixar consideravelmente as taxas de ocupação das cadeias nacionais, sendo que a sobrelotação é apenas a ponta do véu dos imensos problemas, muitos deles estruturais, outros conjunturais, que habitam nas nossas prisões. Na Europa, o pior exemplo vem de um país recente, a Macedónia do Norte, onde para cada 100 lugares disponíveis existem perto de 124 reclusos, seguido de perto pela Roménia, que regista uma média de 121 reclusos para cada 100 lugares. França, num desonroso terceiro lugar, com pouco mais de 116 reclusos para 100 lugares disponíveis. Ainda Itália, em quarto lugar, quase a atingir uma média de 115 reclusos para cada centena de ‘vagas’. Para fechar o quinteto, a Moldávia, onde há mais de 113 reclusos para cada 100 lugares. A Sérvia vem a seguir, com uma média de 109 reclusos para 100 lugares. Portugal, então a ameaçar uma média de 106 reclusos por cada 100 lugares, mais precisamente 105,9, tendo apenas a República Checa na peugada.

Em números absolutos, o país europeu com maior população prisional é de longe a Polónia (89.178), especialmente grave, se compararmos demografias. Nas cadeias francesas há 68.432 reclusos e as prisões alemãs tinham à data 64.291 indivíduos encarcerados, sendo que Espanha também registava uma população prisional alta (53.601), assim como Itália (50.806). Em todos os casos, mas em particular Itália e Espanha, terão de reequacionar os números da sua população prisional, que também não ficaram imunes à pandemia. O mesmo acontecerá em Portugal pelo mesmo motivo, ainda que noutra ordem de razão. Em finais de 2017, Portugal tinha uma população reclusa de 12.584 homens e 856 mulheres, num total de 13.440 prisioneiros. Em finais de 2018, 12.867 reclusos.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.