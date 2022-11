Homem que protagonizou fuga em Lisboa tinha "quantidade significativa" de droga no sangue

Um homem foi este sábado, dia 2, detido em Lisboa depois de uma perseguição de carro por não ter obedecido a uma ordem de paragem da PSP, por volta das 15h.

O suspeito foi abordado na zona da Baixa numa operação STOP, que a PSP tem estado a fazer para controlo das restrições à circulação, não parou e fugiu às autoridades.

Seguiu-se uma perseguição que terminou com a interceção do indivíduo na Avenida Almirante Reis, em Lisboa. Imagens transmitidas pela CMTV mostram o condutor a ser detido com grande aparato: um polícia apontou-lhe uma arma enquanto outros agentes o abordaram pela porta do condutor, tendo um polícia arrastado o homem para fora do veículo.

Segundo a PSP, o homem foi detido por condução perigosa, condução sem a devida habilitação legal para o efeito e por posse de arma proibida.

De acordo com o porta-voz do Comando Metropolitano de Lisboa, Nuno Carocha, em declarações à agência Lusa, o detido foi encaminhado para uma unidade hospitalar, por se suspeitar de transporte de droga e suspeita de que possa ter ingerido substâncias ilícitas durante a perseguição.

Horas depois, "na análise toxicológica foi dado como positivo o consumo de uma substância estupefaciente", revelou o comissário Luís Santos. Segundo o agente, foi-lhe detetada "uma quantidade significativa de substância estupefaciente no sangue".