De acordo com a informação publicada no "site" do IPMA, estão em "risco elevado" de incêndio os concelhos de Almodôvar e Odemira, no distrito de Beja, e os concelhos de Aljezur, Silves e Alcoutim e Tavira, no distrito de Faro. Segundo as previsões para 3 de maio, o sul de Portugal vai atingir temperaturas acima dos 30º.

Há ainda vários concelhos de Leiria, Castelo Branco, Coimbra, Santarém, Setúbal Portalegre, Évora, Beja e Faro com "risco moderado" de incêndio.