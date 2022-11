Covid-19 trouxe o triunfo da compra online

É conhecido o contributo que a pandemia da covid-19 tem dado à transição digital, e que não se resume ao teletrabalho. O comércio online tem conquistado um espaço que talvez nunca mais venha a abandonar: só na primeira semana de abril, quando foi anunciado o segundo período de estado de emergência em Portugal, o SIBS, que gere a rede Multibanco, notou um aumento de 18% nas compras online de produtos e serviços. Uma aparente boa notícia em termos ambientais que não deve fazer esquecer os riscos.

A maioria dos estudos pré-pandemia apontava que o aumento do consumo online estava a fazer crescer a velocidade das entregas. Há um ano, a Amazon, gigante da venda online, deu aos clientes a possibilidade de receberem entregas num dia através da subscrição do programa ‘Amazon Prime’, por um valor a rondar os 100 euros. A resposta em países como Reino Unido e EUA foi imediata, e a proporção de entregas da empresa no espaço de um dia chegou aos 35%. Uma história não muito diferente das que contam outras, como a FedEx ou a IKEA.

