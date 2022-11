Covid-19. Mês e meio com o país fechado: cronologia de uma maratona inesperada

Há um lado emocional aqui. Talvez esse seja até o maior dos lados na história dramática de como a síndrome respiratória aguda grave SARS-CoV-2, a que nos habituámos a chamar de covid-19, entrou tão de repente na vida dos portugueses. Um lado que ajuda a explicar por que é difícil sentir que passaram apenas dois meses sobre esse momento, quando a diretora-geral da Saúde admitiu como cenário, numa entrevista que fez a manchete do Expresso a 29 de fevereiro, que um milhão de portugueses poderiam vir a ficar infetados com o novo coronavírus. “Prevemos 21 mil casos na semana mais crítica”, dizia então Graça Freitas. Parecia o anúncio de um dilúvio. Nessa altura havia menos de 900 contagiados e apenas 21 mortos em Itália, a porta de entrada do vírus na Europa. Os hospitais da Lombardia não tinham ainda entrado em colapso e as dúvidas sobre o alcance da tragédia eram muitas. Mas logo dois dias depois surgia o primeiro infetado em Portugal. E o assunto nunca mais deixaria de ser manchete no Expresso.

Um dos exemplos mais emblemáticos sobre como tanta gente foi apanhada desprevenida por esta nova realidade está na forma como Jorge Buescu, um matemático da Faculdade de Ciências de Lisboa, mudou radicalmente de opinião. Primeiro, mostrou-se incrédulo, apontando o dedo à histeria que parecia começar a levantar-se à volta deste vírus num texto publicado nas redes sociais a 1 de março. Depressa daria uma volta de 180 graus. Duas semanas mais tarde era ele que se queixava ao Expresso: “Fiquei revoltado quando, na quarta-feira à noite, ouvi a diretora-geral da Saúde dizer, em conferência de imprensa, que o crescimento da doença não era exponencial. Só pode estar em negação.” Buescu referia-se à data crítica — 11 de março — em que a Organização Mundial da Saúde declarou haver uma pandemia e quando, já tarde nesse dia, Graça Freitas concordou com um parecer do Conselho Nacional de Saúde Pública que ia contra o encerramento imediato de todas as escolas no país.

