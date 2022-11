Covid. Nível de contágio deixa especialistas em alerta

O indicador que mais atenção mereceu nos dois últimos meses é o que agora deixa os especialistas mais inquietos. O número médio de pessoas que alguém infetado contagia num determinado período de tempo (Rt) subiu e está perto de 1, ou seja, um caso positivo dá origem a outro, e isso é suficiente para que o número de infetados continue a aumentar. Só que os peritos mudaram o foco para outros indicadores, como a descida dos internamentos e do número de doentes em cuidados intensivos, para concluir que há margem para entreabrir as portas e dar resposta ao aumento de casos que será inevitável nas próximas semanas.

“Cada um destes indicadores representa uma peça do puzzle. É preciso olhar para a dinâmica da transmissão do vírus e para o stresse que está a ser colocado no sistema de saúde para perceber a realidade”, defende André Peralta-Santos, investigador e membro da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública. “Os internamentos e os cuidados intensivos dão alguma esperança de termos recuperado margem de manobra, mas não fico descansado com um Rt próximo de 1 perante o retomar de atividade e com uma grande parte da população suscetível ao vírus.”

