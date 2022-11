As escutas da PIDE a Sá Carneiro e Pinto Balsemão, na Primavera Marcelista

O editorial de 27 de abril de 1974 do jornal Expresso, o primeiro sem censura prévia, começava assim: “É raro um Governo de direita ser derrubado pelas suas próprias Forças Armadas. Em 25 de Abril de 1974 isso sucedeu em Portugal.” Aquilo que parecera impossível apenas seis anos antes tinha acontecido. Depois de uma queda que obrigara a uma intervenção cirúrgica melindrosa — mas da qual Oliveira Salazar viria a recuperar bem —, o presidente do Conselho sofreria, ainda no Hospital da Cruz Vermelha, um violento acidente vascular cerebral. Os seus médicos seriam obrigados a reconhecer que o velho ditador não poderia regressar ao seu posto. Como, apesar da sua avançada idade (79 anos), a sucessão nunca fora verdadeiramente pensada, seguiram-se dias de quase pânico nas fileiras do regime. E, mesmo com a censura a controlar a informação que chegava aos jornais, o país intuiu que o tempo de Salazar estava a chegar ao fim. E agora?

Ouvidos os sectores mais influentes do país, o nome de Marcello Caetano — que chegara a ser considerado o delfim de Salazar — foi, sem dúvida, o mais mencionado. Para o Presidente Américo Thomaz, essa não era, porém, a solução que lhe agradava, tendo preferido que o posto fosse ocupado por Teotónio Pereira ou por Franco Nogueira. Seria, por isso, a contragosto que chamaria o antigo ministro da Presidência e reitor da Universidade de Lisboa a formar Governo. As reticências do Presidente da República em relação a Marcello prendiam-se, como o próprio Américo Thomaz afirmaria, com “as tergiversações na sua ação e no seu procedimento, frequentes e inesperadas, e, consequentemente, perigosas na conjuntura em que se vive”.

