Qual está a ser o impacto do Covid-19 na vacinação?

Os avisos têm-se multiplicado nos últimos dias e já chegaram às conferências de imprensa diárias de anúncio dos números do Covid-19. "Segundo a plataforma eletrónica a que temos acesso, em março verificamos uma queda de 13%, que já está a ser recuperada em abril. É sempre importante vacinar", garantiu a diretora da DGS, Graça Freitas enquanto o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, pediu "aos pais que não descurem na vacinação dos filhos".

A preocupação está assente nos dados que apontam para a quebra no cumprimento do Plano Nacional de Vacinação, nomeadamente no caso dos pais que têm receio de levar os filhos ao SNS por causa da pandemia. E será um dos grandes temas no primeiro debate do ciclo "Discutir o País", que junta Expresso e GSK para discutir o impacto do Covid-19.

Com arranque às 17h30m no Facebook do Expresso, a conversa terá como tema específico a "Saúde infantil e vacinação em tempos de COVID-19" e contará com a colaboração da Sociedade Portuguesa de Pediatria e da Unicef para perceber como é que a situação está a evoluir.

"Se as doenças não estão eliminadas elas podem ressurgir a qualquer momento", lembra o professor Auxiliar de Pediatria da NOVA Medical School, Luís Varandas, que não esconde preocupação pela forma como a pandemia afetou os indíces de vacinação mas reafirma confiança na forma como o SNS se tem adaptado ao desafio. "Os profissionais têm que continuar" a fazer o seu papel, atira.

Já a presidente da Sociedade Portuguesa de Pediatria, Inês Azevedo, fala da necessidade de "sensibilizar os pais para vacinar os filhos, sobretudo os de maior risco" sem nunca esquecer a importância de "garantir o equilíbrio". Até porque, apesar dos avisos, os especialistas percebem a preocupação dos pais. O objetivo é que entendam que o risco é mínimo e vacinar é mais importante do que nunca.

Entre números e informações que apontem para um caminho que ajude os pais a recuperarem confiança no Programa Nacional de Vacinação e a reforçar a sua importância para a saúde pública, as dúvidas (e esclarecimentos) vão estar em cima da mesa a partir das 17h30m. Contamos consigo.

