Covid-19. Um laço azul nas janelas contra os maus-tratos na infância

Para assinalar o mês da prevenção dos maus-tratos na Infância, a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ) tinha preparado uma série de iniciativas, que acabaram por ser canceladas devido ao surgimento da pandemia de covid-19. Uma das ideias que estava preparada era a formação com crianças, num espaço simbólico de Lisboa, de "um gigante Laço Azul humano, num grande e icónico espaço da cidade de Lisboa", como refere o comunicado emitido esta quarta-feira pela instituição.

O grande laço azul na capital já não poderá ser formado, mas a CNPDPCJ apela a todos os cidadãos que esta quinta-feira coloquem "um laço ou uma peça azul à janela, fotografem e divulguem nas redes sociais". A iniciativa pretende alertar o país para a violência contra as crianças e a necessidade de "chamar a atenção de toda a comunidade para a necessidade de todos prevenirmos e combatermos os maus-tratos a que muitas crianças são sujeitas". O comunicado avança, ainda, que "por todo o país, também as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens têm desenvolvido muitas atividades e desafios virtuais" com o mesmo objetivo.

A ideia do laço azul deve-se à iniciativa de uma mulher norte-americana, Bonnie Finney, que em 1989 amarrou uma fita azul na antena do carro, em homenagem ao seu neto, vítima mortal de maus-tratos. Com esse gesto quis “fazer com que as pessoas se questionassem”, explica o comunicado da CNPDCPJ. A repercussão desta iniciativa foi grande e abril passou a ser considerado o mês internacional da prevenção dos maus-tratos na infância.



Veja aqui o spot televisivo da campanha