Juízes e procuradores vão ter código de conduta

O Conselho Superior da Magistratura (CSM) vai votar numa das próximas sessões plenárias um código de conduta que obrigará, por exemplo, todos os juízes a entregar uma declaração de rendimentos e património semelhante à que os titulares de cargos públicos têm de fazer.

O texto do código esteve a ser redigido pelo gabinete do vice-presidente do CSM, José Lameira, e está pronto para ir a votação. Se for aprovado, os juízes em funções e os jubilados terão 60 dias, a contar desde a publicação do Código em “Diário da República”, para fazer a declaração de rendimentos e património.

