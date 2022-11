Covid-19. Aumentam assaltos e arrombamentos a lojas e fábricas

Durante o primeiro estado de emergência, decretado por causa da pandemia do novo coronavírus, aumentaram os roubos e furtos a estabelecimentos comerciais e a edifí­cios industriais. Os números são avançados pela PSP no seu relatório sobre os crimes que mais subiram e desceram entre 19 de março e 2 de abril, envia­do ao Ministério da Administração Interna (MAI).

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.