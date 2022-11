Covid-19. Pandemia e aumento do cibercrime: como estão os portugueses a proteger-se?

Há quanto tempo não muda as passwords? Onde costuma aceder à Internet? Com que frequência? O que costuma fazer? Considera a pornografia infantil online cibercrime? As respostas a estas e muitas outras perguntas constam na última edição do barómetro da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) e da Intercampus, que tem como objeto a perceção da população relativamente a cibersegurança.

Por exemplo, metade dos 591 inquiridos não mudou as passwords dos dispositivos e plataformas que frequenta nos últimos 12 meses. Por outro lado, mais de três quartos diz não fornecer informação pessoal quando acede à Internet. Mais de três quartos refere, também, que tem preocupação em usar antivírus, recorre a passwords mais complexas e diz também não abrir e-mails de remetentes desconhecidos.

Na terça-feira, a Procuradoria-Geral da República (PGR) alertou que os cibercrimes multiplicaram-se em Portugal desde o início da pandemia de covid-19 e que poderão aumentar em 300% até ao final de abril. Os dados foram revelados pelo gabinete de cibercrime da PGR.

A Procuradoria recebeu, até 16 de abril, 162 queixas e encaminhou 28 para abertura de inquérito. Em 2019, foram denunciadas 193 situações ilícitas, sendo que 67 delas culminaram em inquérito no Ministério Público.

O barómetro diz que “praticamente a totalidade” dos inquiridos acede à Internet em computadores, portáteis e smartphones. As ações mais repetidas são a consulta de e-mail pessoal, visitas a redes sociais e leitura de notícias. Quase todos os inquiridos (94%) compra ou vende ou já comprou e vendeu algum produto online e ainda acede à conta bancária via Internet.

Apenas 24% dos entrevistados revela estar bastante bem informado relativamente a cibersegurança e aos riscos do cibercrime -- 13%, em que a maioria se trata de gente mais velha, admite estar pouco ou nada informado sobre o cibercrime.

Este documento revela também que tipo de histórias ou problemas os inquiridos já sofreram ou ouviram de um parente ou de alguém chegado. A lista é liderada essencialmente por e-mails fraudulentos (36 pessoas), ataques aos dispositivos através de software malicioso (27) e burlas online (24). Três dos entrevistados diz que já acedeu ou conhece quem tenha acedido acidentalmente a conteúdos de pornografia infantil online. Quarenta e três pessoas não teve contacto ou conhecimento próximo de nenhuma situação do género.

Entre os 591 inquiridos, 208 têm crianças ou jovens com menos de 16 anos ao seu cuidado. Nesse sentido, a ação mais adotada (74%) como medida de segurança é a monitorização da atividade online da criança ou jovem -- 42% refere que recorre a controlos parentais disponibilizados pelos browsers de Internet. Pouco mais de metade (58%) desses adultos menciona que discute a temática dos riscos online com as crianças ou jovens. Quase metade (45%) controla e limita o tempo de utilização dos dispositivos com ligação à Internet.

Este estudo de APAV e da Intercampus pediu também aos entrevistados para definirem por gravidade alguns crimes. Por exemplo, 84% dos inquiridos considera a pornografia infantil online muito grave; 77% define como muito grave o furto de identidade, assim como outros 64% dizem o mesmo sobre o ransomware (ataque aos dispositivos que lhe negam depois acesso até ao pagamento de um resgate). A lista continua: 66% diz que a divulgação não consensual de fotos/vídeos íntimos é muito grave (26% considera apenas grave e 2% diz que não se trata de um crime). Quando a questão é o discurso de ódio ou incitamento ao ódio, 45% diz ser um crime muito grave, 38% um crime grave e 12% revela que se trata de um crime de menor importância (3% diz que não é crime).

Um dos números que será porventura mais preocupante é aquele que indica que apenas 10% dos inquiridos diz conhecer alguma estrutura em Portugal que preste apoio a vítimas de cibercrime.

A Linha Internet Segura, um serviço gerido pela APAV, é conhecida apenas por 17% dos inquiridos, revela o mesmo estudo. Sete por cento já contactou ou conhece alguém que já tenha contactado a Linha Internet Segura.

A Linha Internet Segura está disponível através do email linhainternetsegura@apav ou através do número de telefone 800.219.090. A APAV recorda que este apoio é confidencial e gratuito, tal como acontece com todos os outros serviços da associação.