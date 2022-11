Ambientalistas querem tornar o direito a um “ambiente natural saudável” um Direito Humano 

Tal como o direito à vida, à igualdade, à liberdade ou ao acesso à água, o direito a um ambiente natural saudável deve ser declarado como um direito humano fundamental. Assim defende uma parceria de organizações ligadas à conservação da natureza, liderada pela BirdLife Internacional, e que conta com a SPEA em Portugal.

Numa carta aberta enviada esta quarta-feira ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, os ambientalistas aproveitam a celebração do 50º aniversário do Dia da Terra para apelarem a este “passo arrojado e sem precedentes”. E para reforçarem o pedido já está a circular uma petição pública internacional.

Nesta petição, lembram que “a pandemia de covid-19 tem raízes na destruição de habitats naturais e no tráfico ilegal de animais selvagens” e que “só num mundo onde as pessoas e a natureza possam viver em harmonia, se podem prevenir futuras pandemias e enfrentar a crise climática e a perda de biodiversidade”.

Os signatários da carta querem que o direito a “um ambiente natural saudável” entre na agenda da Assembleia Geral da ONU e se transforme no 31º artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos até 2023.

O documento histórico proclamado após a Segunda Guerra Mundial, “não contêm nada sobre a proteção do ambiente”, recorda a Diretora da BirdLife International, Patricia Zurita, no comunicado enviado às redações. E sublinha: “A saúde do nosso planeta é a nossa saúde. Nós humanos dependemos da natureza para a nossa sobrevivência e sanidade”.

O diretor da SPEA, Domingos Leitão, reforça a ideia, “Num país como Portugal, rico em biodiversidade e sistemas naturais únicos, em terra e no mar, será uma garantia de que os nossos filhos e netos continuam a usufruir dos benefícios proporcionados pela natureza”.