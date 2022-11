João Paulino confessa assalto a Tancos mas diz que não o liderou

Era um dos interrogatórios mais aguardados do caso do roubo das armas de Tancos. Esta terça-feira, João Paulino foi ouvido por Carlos Alexandre no Tribunal de Monsanto. Apesar da pandemia, o magistrado quis ouvir o ex-fuzileiro, que é suspeito de ter liderado o assalto na madrugada de 27 para 28 de junho de 2017.

O advogado Carlos Melo Alves afirmou ao Expresso que Paulino assumiu a sua participação no furto do arsenal e que "esclareceu a maior parte dos factos que constam na acusação do Ministério Público". Mas o Expresso sabe que o ex-fuzileiro e dono de um bar em Ansião declarou ser apenas um dos participantes e não o líder do assalto.

O ex-fuzileiro de Ansião relatou ao juiz de instrução que teve "dezenas de reuniões" com o seu amigo de infância e militar da GNR de Loulé Bruno Ataíde e com o superior hierárquico, o sargento Lima Santos, também eles arguidos no caso. "Teve uma ou duas reuniões iniciais com o Bruno Ataíde mas depois foram sempre os dois militares que se encontraram com ele", diz uma fonte judicial. Estes encontros serviram para combinarem a melhor maneira de entregar as armas roubadas.

Nessas reuniões, Paulino garantia a entrega do arsenal na condição de não ser responsabilizado criminalmente pelo furto. Os dois militares responderam várias vezes que não tinham poder de decisão mas que iriam falar com os superiores hierárquicos da GNR e também com a Polícia Judiciária Militar (PJM), que diziam liderar a investigação. Posteriormente terão sugerido ao ex-fuzileiro para "se encontrar com estas pessoas", algo que terá recusado por ter "receio". E terão acabado por garantir que Paulino não iria ser incomodado.

A Carlos Alexandre, João Paulino preferiu não revelar muitos dos nomes de elementos referidos por Bruno Ataíde e Lima Santos, mas disse lembrar-se das referências feitas por estes ao major Vasco Brazão da PJM e ao diretor da PJM, o coronel Luís Vieira. Os dois militares da GNR referiram também o nome do então ministro da Defesa, Azeredo Lopes, que de acordo com as palavras de Paulino "também acompanhava este processo".

Só posteriormente, quando viu na comunicação social que o caso era investigado pela PJ civil e não pela PJM, é que percebeu que o acordo que tinha selado com Bruno Ataíde e com Lima Santos era ilegal.

O debate instrutório do caso está marcado para os dias 4 e 5 de maio, também no Tribunal de Monsanto. Nessa altura são ouvidos os advogados de 15 dos arguidos que pediram para falar nesta fase do processo.

Por causa da covid-19, há um mês foram libertados os sete arguidos suspeitos do assalto que se encontravam em prisão preventiva.

O caso tem 23 acusados, entre os quais nove alegados assaltantes e 14 pessoas suspeitas de terem participado no plano ilegal de restituição das armas furtadas. O ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes e o coronel Luís Vieira, então diretor da Polícia Judiciária Militar, são dois dos principais arguidos do processo.

Os suspeitos são acusados de crimes de associação criminosa, abuso de poder e denegação de justiça.