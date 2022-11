Pandemia. Ciência exige saber: é a doença ou o tratamento que mata?

Descoberta há apenas três meses e meio, a covid-19 continua sem qualquer terapêutica eficaz aprovada, e a matar. A comunidade científica está debaixo de uma pressão sem precedentes para descobrir um tratamento, e os médicos estão divididos entre a razão e a emoção: utilizar ou não um fármaco de risco, arriscando a que o doente morra do tratamento, na esperança de o curar da doença. Em Portugal faz-se como no resto do mundo — atua-se caso a caso.

“Em todas as doenças só há uma maneira de saber se determinada intervenção é eficaz: com ensaios clínicos (randomizados). Isto é, aprender primeiro e fazer depois. E estamos a fazer o caminho contrário e a não acumular conhecimento médico”, critica Pedro Póvoa, presidente da Secção de Infeção da Sociedade Europeia de Cuidados Intensivos. E ironiza: “Se fizermos e o doente morrer, dizemos que foi da doença, se sobreviver, dizemos que foi da terapêutica, mas na verdade não sabemos. Não acrescentamos conhecimento científico.”

Mas com um doente a morrer pode ser legítimo tentar tudo, mesmo quando a única evidência de sucesso seja laboratorial, in vitro mas não in vivo. Neste momento, há dezenas de fármacos a ser administrados nessa condição, para uma doença para a qual não foram aprovados (off label) ou quando não há outra opção para o doente (uso compassivo).



