Hostel de Lisboa acolhe quem não tem onde se isolar

Suren e Deepa escolheram o nome do primeiro filho há já algum tempo, mas nunca lhes pareceu tão certo como agora: Shreyansh, o vencedor. Nasceu quinta-feira na Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, onde a mãe estava internada há três dias. Mas não foi um parto normal. O casal nepalês, ele com 27 anos, ela 30, testou positivo à covid-19, e todos os cuidados são poucos para que o bebé não seja contaminado.

É mais uma alteração ao plano de vida que corria certo até ao início do mês, quando Suren, diabético, teve um descontrolo dos açucares e foi ao Hospital de São José. Quando disse que vivia num apartamento com mais quatro famílias, e onde havia dois casos positivos, testaram-no. E o resultado repetiu-se, nele, na mulher e em todos os moradores do andar apinhado junto ao Marquês de Pombal.

