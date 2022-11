Entrevista a Isabel Vaz: “Portugal partiu para esta crise abaixo dos mínimos”

As declarações da ministra da Saúde sobre o facto de o Estado não pagar os tratamentos prestados em hospitais privados a infetados com covid-19 a não ser que fossem encaminhados pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) fizeram estalar nova polémica entre o sector da saúde privada e o Governo. Isabel Vaz, presidente da Comissão Executiva da Luz Saúde, um dos maiores prestadores do país, diz que os privados avançaram “de boa-fé na ajuda ao SNS” e assegura que foi o Governo que mudou de posição. A gestora critica ainda a falta de preparação de muitas unidades públicas, em particular nos cuidados intensivos.

Quais foram as orientações da Direção-Geral da Saúde [DGS] sobre como deviam atuar a partir de 26 de março, ou seja, quando a covid-19 já estava na comunidade?

Numa reunião a 17 de março foi-nos dito que cada hospital seria responsável por tratar os seus doentes. Quem desse entrada numa unidade nossa e testasse positivo deveria ser ali tratado, o que faz todo o sentido, porque uma das lições que se aprenderam com Espanha e com Itália foi de que os doentes não deviam andar de um lado para o outro. Estava claro na proposta de protocolo da Administração Central do Sistema de Saúde — para ser discutida com a nossa associação — que uma forma de referenciação dos doentes covid-19 era através das urgências privadas.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.