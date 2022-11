Covid-19. Professora da telescola: “Pelos meus alunos enfrento o vírus”

Tal como se estivesse numa sala de aula, Maria das Dores Dória fala, aponta para a câmara, circula pelo estúdio, volta à sua secretária onde tem o portátil ligado, a partir do qual vai projetando no quadro frases e imagens. No mesmo espaço, Paula Lourenço vai lendo o conto sobre o pássaro Bisnau, enquanto Maria das Dores chama a atenção para os versos e rimas, interpelando os alunos. Só que a cada pergunta lançada, não se vê um braço espetado no ar ou uma resposta atirada a medo. Apenas câmaras apontadas e silêncio. Dura dois, três segundos. E como se alguém respondesse, a educadora de infância do Agrupamento Fernando Casimiro, em Rio Maior, responde com uma palavra de incentivo. “Boa!”

Na passada quinta-feira, Maria das Dores gravava as primeiras ‘aulas’ da Hora da Leitura, no âmbito da iniciativa #estudoemcasa, uma telescola com várias adaptações — ao contrário do que acontecia nos anos 70 e 80, desta vez não faltam professores nem escolas, mas há um vírus que obriga a estarem fechadas — e que será transmitida todos os dias da semana, a partir de segunda-feira na RTP Memória, entre as 9h e as 17h50 (o pré-escolar terá conteúdos na RTP 2).

