Covid-19. Por dia, Polícia Marítima adverte 620 pessoas por passeios à beira mar, pesca e surf

Entre os dias 2 e 18 de abril, a Polícia Marítima, procurou sensibilizar e fazer mudar o comportamento de 9928 pessoas que se encontravam em atividades não compatíveis com o dever de confinamento, definido pelo estado de emergência. Em apenas oito casos houve registo de crime de desobediência.

Nas últimas duas semanas, a Polícia Marítima, que tutela as áreas em domínio público marítimo, encontrou 8016 pessoas em deslocações ou passeios junto à costa ou zonas ribeirinhas, 992 em zonas de apoio balnear, 347 a praticar pesca lúdica, 318 a praticar surf ou bodyboard e 230 a fazer náutica de recreio. Ao todo foram 9928 as pessoas em atividades que “podem ser consideradas como potencial desobediência ao decretado pelo Governo”, informa a Polícia Marítima em comunicado enviado às redações.

As pessoas abordadas foram alvo de “6980 recomendações relacionadas com a importância do cumprimento das medidas impostas, por forma a conter a pandemia da COVID-19 e a salvaguardar a saúde pública”. À semelhança de outras forças de segurança, a Polícia Marítima tem optado por uma abordagem “de prevenção e pedagogia”.

E para já parece estar a surtir efeito, já que “em praticamente todas as situações”, os visados regressaram às respetivas casas. E apenas oito foram alvo de registo por crime de desobediência.

Entre 2 e 18 de abril foram, no entanto, levantados 31 processos de contraordenação por incumprimentos, sobretudo “relacionado com a utilização de artes de pesca em situação irregular ou captura de pescado subdimensionado, entre outras”.

No âmbito do controlo de fronteiras e do cumprimento das imposições da autoridade sanitária, a Polícia Marítima efetuou ainda 553 fiscalizações a navios de comércio, 242 a embarcações de recreio, 108 a navios de pesca e 85 a cruzeiros.