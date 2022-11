Covid-19. Como são acompanhados os 90% de doentes que estão em casa

Mais de uma dezena de médicos do Hospital de São João, no Porto, passam várias horas por dia a telefonar aos 900 doentes com covid que estão a recuperar em casa. Têm uma escala específica para distribuírem entre si os contactos, monitorizando em detalhe os sintomas de cada um: numa primeira fase ligam-lhes todos os dias, mas à medida que os sintomas vão desaparecendo começam a telefonar com menos frequência. Em todo o país, há agora 70 mil médicos e enfermeiros a contactar os cerca de 17 mil doentes que estão a recuperar em casa, ou seja, 90% de todos os casos de covid confirmados pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

“Avaliamos o estado de saúde atual dos doentes e os possíveis sintomas de agravamento, como a febre persistente. Além disso, fazemos a avaliação das condições da casa onde estão, se precisam de assistente social ou apoio da câmara municipal, se têm acesso aos bens essenciais, se estão sozinhos ou em algum tipo de situação mais frágil”, explica Pedro Palma Martins, médico infecciologista e um dos coordenadores da teleconsulta do Hospital de São João. Sempre que a situação de saúde se agrava, os médicos pedem ao doente que se desloque ao hospital ou enviam uma ambulância para o ir buscar.

