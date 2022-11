Concelhos que mais furaram o confinamento têm mais infetados. Saiba quais são

Só se fala em voltar à normalidade. O novo discurso político aponta para a tal luzinha no fim do túnel, mas quer o Presidente da República quer o primeiro-ministro alertam para a necessidade de reforçar as medidas de isolamento no que resta de abril, sob pena de a liberdade não chegar em maio. Entretanto, os portugueses parecem desmobilizar e já começaram a sair de casa. Os resultados de uma pesquisa inédita revelam, sobretudo, que o nível de confinamento apresenta oscilações diárias. Na terça-feira, 40,4% da população tinha saído de casa; no dia a seguir, o último com dados disponíveis. Certo é que, apesar das variações, longe está o pico do confinamento, atingido a 5 de abril, um domingo, quando 70% dos portugueses ficaram em casa. Mais cerca de dois milhões de pessoas do que é habitual.

A pesquisa, a que o Expresso teve acesso exclusivo, foi elaborada pelo operador de telemóveis NOS e é representativa da totalidade do país. Revela, por exemplo, que os concelhos com maior número de infetados, de acordo com os dados da Direção-Geral da Saúde, coincidem com aqueles que revelaram maior mobilidade. Lisboa, Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Gondomar, Braga, Maia e Valongo. Destes, sete estão no Norte.

