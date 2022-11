Tribunal Administrativo dá razão à Câmara do Porto: licenciamento de obra junto à Ponte da Arrábida foi legal

O Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto deu razão ao município do Porto no processo interposto pelo Ministério Público, que acusava o executivo liderado por Rui Moreira de ter aprovado sem os devidos pareceres o Pedido de Informação Prévia e consequentes licenciamentos de dois prédios, propriedade da promotora imobiliária Arcada, na escarpa da Arrábida.

Um ano após o embargo da primeira fase da obra, um prédio de 10 andares e 38 fogos, iniciada em fevereiro de 2018, o Tribunal absolveu a Câmara do Porto, sustentando que os “atos praticados pelo Município em causa nos presentes autos não padecem dos vícios invocados pelo Ministério Público, pelo que improcedem os pedidos formulados pelo Ministério Público quanto aos atos impugnados para os quais a presente ação prosseguiu, bem como os restantes pedidos formulados que eram dependentes destes", refere o Tribunal, concluindo a ação deve ser julgada improcedente.

O Tribunal Administrativo já havia julgado no mesmo sentido uma ação popular intentada contra a Câmara do Porto sobre presumíveis vícios de licenciamento da Arcada. Na sentença já transitada em julgado, o juiz também sustentou não se configurar “qualquer prejuízo”, nem “quais os concretos interesses difusos que pretende proteger” o município no licenciamento do empreendimento, que na segunda fase viu aprovado um edifício de 16 pisos e 43 fogos.

“Não é qualquer interesse meramente individual e egoístico que pode estar na base de uma ação popular, pois que os direitos que se pretende ver tutelados deverão ter um carácter comunitário, isto é, um valor plurisubjetivo, não podendo a ação popular ser desprovida de altruísmo e instrumentalizada para defesa de interesses não declarados”, sentenciou o Tribunal.

Desde 2001 que o projeto urbanístico junto à Ponte da Arrábida provocou várias polémicas. Depois de anos de litigância, a Câmara Municipal do Porto decidiu, em 2009 durante um mandato PSD/CDS, que eram legítimas as pretensões de um promotor para construir. Quando tomou posse em 2013, Rui Moreira “herdou, por isso, um processo antigo e aprovado”, refere a autarquia em comunicado.

No primeiro mandato do autarca independente, e após o acordo de coligação pós-eleitoral com o PS, Manuel Correia Fernandes, arquiteto e vereador eleito na lista socialista promoveu junto do empreendedor alterações ao projeto inicial, tendo, em 2017 e 2018, os arquitetos Rui Loza e Pedro Baganha, vereadores independentes, assumido os atos finais de licenciamento.

Já com a obra em curso, foram lançadas um conjunto de dúvidas e processos judiciais o licenciamento do empreendimento e sobre a titularidade de parte dos terrenos, que o Bloco de Esquerda sustenta ser do município e da domínio público da APDL, que levaram ao embargo da obra pelo Ministério Público.

“Em dois anos de litigância e acusações torpes e infundadas, movidas por ódios privados e políticos, populismo e demagogia, com base em anátemas e factos nunca demonstrados, o município, o Ministério Público, a Inspeção Geral das Finanças, o promotor e a comunicação social gastaram recursos incalculáveis na investigação do processo que, como se referiu, teve origem no início do século”, recorda em comunicado a Câmara do Porto.

Embora sem indicar alvos concretos, as críticas terão como destinatário o Bloco de Esquerda, cujos deputados municipais defenderam e continuam a defender que a autarquia e a administração da APDL deve reivindicar de parte dos terrenos, censurando a Câmara os que “procuraram tirar partido do desconhecimento da maioria das pessoas em processos urbanísticos, desinformando-as e, disso, tirar proveitos políticos”.

“Foram sendo feitas diárias insinuações, publicados insultuosos e criminosos posts nas redes sociais e criadas páginas específicas com acusações diretas, totalmente desprovidas de sustentação e que, não raras vezes, ultrapassaram os limites do aceitável em política e chegaram ao domínio do crime de difamação que, competentemente, a Justiça, a seu tempo, irá julgar”, adverte a autarquia.

Mais de dois anos depois de uma polémica “estéril que pôs um travão a um investimento de milhões de euros a um promotor privado que, legitimamente, pretende construir habitação no Porto, o Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto sentenciou que a Câmara Municipal do Porto tudo fez bem e que a obra está bem licenciada”, conclui a Câmara do Porto, referindo respeitar e confiar no Ministério Público, na Polícia Judiciária, na Inspeção Geral das Finanças, nos tribunais que fazem o seu trabalho.

O executivo independente aguarda que a sentença transite em julgado, aceitando como legítimo qualquer recurso que venha a ser interposto, assegurando que em nenhum caso “colocará em causa decisões futuras, como nunca criticou decisões passadas”.