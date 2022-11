“Na quarentena as coisas mudaram. Há muita gente que procura um ombro amigo”: The Pineapple Mind, o projeto que quer discutir a saúde mental

“O ananás é um dos frutos mais ricos em triptofano, um percursor da serotonina. A serotonina é o neuroquímico cuja desregulação está provada estar envolvida em muitos casos de depressão. Ou seja, o ananás acaba por ser um antidepressivo natural.”

O nome escolhido para este projeto nasceu da ciência. A “mente do ananás” (The Pineapple Mind) é a “mente rica em serotonina e, por isso mesmo, a mente estável, forte e resiliente que queremos desenvolver”, explica Diana Pereira, a frequentar o quinto ano do curso de Medicina na Universidade de Coimbra.

Em 2017, Diana sofreu de depressão e deixou de estudar durante um ano para recuperar. "Nesse período, dei-me conta que existia pouca informação online sobre Saúde Mental em português de Portugal. No que toca a testemunhos, por exemplo, só encontrava em inglês.”

Quando voltou aos estudos teve uma disciplina de neurociências e saúde mental, onde ganhou os conhecimentos teóricos sobre aquilo por que tinha passado. “Fiquei apaixonada pelas temáticas e decidi que podia combiná-las com o que fui aprendendo ao longo da minha recuperação e sensibilizar para a saúde mental com informação fidedigna e credível, na visão de quem já passou por isso e também na visão de futura profissional de saúde com formação na área.”

Nascia assim o projeto "The Pineapple Mind"; primeiro no Instagram, depois noutras redes sociais e finalmente num site próprio: uma “página de sensibilização para a Saúde Mental”. Já este ano, Diana foi convidada para vários programas de televisão e podcasts que deram maior visibilidade e levaram o projeto para além dos limites das redes sociais.

A estudante já foi convidada a dar palestras em faculdades, escolas e centros de terapia, e está neste momento a organizar a conferência “A Mente também dói”. Com palestras, pitchings, mesas redondas e workshops, o evento quer “perceber em que medida é que são necessárias novas estratégias por parte do Estado e Sistema de Saúde Público e Privado” e “apresentar propostas na Comissão de Saúde”.

Inicialmente prevista para maio em Lisboa, a conferência foi adiada para setembro. Apesar do isolamento social, a organização manteve-se ativa e tem promovido, através da ferramenta dos diretos do Instagram, várias sessões com oradores que já estavam confirmados para o evento. No próximo domingo, têm previsto um debate com as juventudes partidárias, com o “objetivo de promover debates e de intervir politicamente na área da saúde mental”.

“Os pedidos de ajuda multiplicaram-se e deixei de ser capaz de dar a atenção merecida”

O isolamento social fez também nascer os “Pineapple Friends”. “Desde o início que tenho acompanhado algumas pessoas, frisando sempre que não é nenhum apoio profissional. Sou apenas um ombro amigo”, afirma a criadora. No entanto, com a maior visibilidade do projeto aumentaram também as mensagens e Diana deixou de conseguir dar resposta a todos. “Procuravam-me porque se reviam na minha história de alguma forma e queriam conselhos.”

“Na quarentena as coisas mudaram. Há muita gente que nesta fase procura um ombro amigo. Porque se sentem sozinhas em casa ou porque os sintomas de ansiedade ou depressão que já tinha agravaram e precisam de desabafar.”

Como resposta lançou no dia 16 de março “The Pineapple Friends”, um projeto de voluntariado que quer fazer a ponte entre pessoas disponíveis para fazer o “papel de ombro amigo” e “toda a gente que precise de desabafar”. No início eram apenas cinco voluntários. Hoje são 56, dos quais 37 estão no ativo e 19 livres, a serem formados para receberem novos pedidos de ajuda. Estão a ajudar 44 pessoas e os pedidos continuam a chegar às mensagens privadas das contas nas redes sociais, ao site e ao email geral@thepineapplemind.pt.

“Tentamos combinar a pessoa com o voluntário mais adequado, tendo em conta idade e condição. Aconselhamos também sempre a procura de ajuda profissional uma vez que não temos esse papel”, explica. Os voluntários são na “maioria jovens estudantes que têm neste momento tempo livre dado o período que atravessamos”. “São pessoas motivadas para ajudar, que se identificam com o tema da Saúde Mental por serem estudantes de áreas da saúde ou por já terem enfrentado algum tipo de situação psicológica no passado ou serem familiares ou amigos de alguém nessa situação.”

“Queremos ser uma ONG com atividades variadas de sensibilização e formação"

O projeto está neste momento em vias de se tornar numa organização não-governamental. A partir de quinta-feira o seu braço digital dá lugar à Associação The Pineapple Mind.

“Vai-nos permitir chegar mais longe, continuando com o mesmo objetivo - sensibilizar para este tema tão importante e chegar a mais pessoas que precisem de ajuda, contribuindo para a erradicação do estigma.", afirma.

“Queremos ser uma ONG com atividades variadas de sensibilização e formação, dirigidas a doentes, a familiares e amigos de doentes, a estudantes, a empresas e a idosos. Futuramente, o objetivo mais ambicioso é ter um fundo próprio que nos permita pagar consultas de psicologia e psicoterapia a pessoas com dificuldades económicas que o Estado não direciona e não têm respostas."