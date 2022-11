Mau tempo. Chuva intensa provocou inundações e deixa casal desalojado em Ferreira do Alentejo

A chuva intensa que caiu na terça-feira à noite no distrito de Beja provocou nove inundações em habitações e vias públicas e deixou um casal de idosos desalojados em Ferreira do Alentejo, disse esta quarta-feira fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou à agência Lusa que a chuva forte provocou danos na habitação do casal, em Ferreira do Alentejo, que ficou sem condições de habitabilidade, tendo sido realojados em casa de familiares.

Segundo a fonte do CDOS, foram registadas cinco inundações em Ferreira do Alentejo, duas em Mértola e duas no concelho de Beja, entre as 21h46 e as 23h42 de terça-feira.