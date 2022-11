Porto. VCI cortada nos dois sentidos devido ao despiste de camião cisterna

A Via de Cintura Interna (VCI) no Porto estava às 7h45 cortada nos dois sentidos na zona do Amial na sequência do despiste de um camião cisterna, disse à Lusa fonte da PSP trânsito.

"A VCI está cortada nos dois sentidos, mas o trânsito está a fazer-se pelas laterais", indicou a mesma fonte.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto disse à Lusa cerca das 7h45 que o trânsito na VCI estava condicionado, mas admitiu corte de estrada para remoção do camião.

Um camião cisterna, que transportava gasolina e gasóleo, despistou-se cerca das 5h30 no sentido Arrábida-Freixo, junto à saída para o Amial, sem causar vítimas.

De acordo com o CDOS do Porto, não houve derrame de combustível na estrada.

Às 7h50, estavam no local 19 operacionais, com o apoio de seis veículos.