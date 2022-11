As "soluções alternativas" a que a pandemia vai obrigar

As respostas ao Covid-19 continuam a dividir especialistas mas parece existir um consenso generalizado relativamente ao impacto da pandemia. Nomeadamente quanto à severidade da crise que se vai abater sobre a economia e a sociedade.

Após o ministro das Finanças, Mário Centeno, ter anunciado na "TVI" que o PIB pode cair mais de 20% no 2º trimeste, começa a formar-se a imagem de um filme que há uns meses parecia de ficção científica e agora é nada mais do que a realidade. Por isso a procura de novos mecanismos já acontece em todos os campos da sociedade e a Saúde não é exceção.

É aqui que entra o tratamento domiciliário, cujo impacto tem sido discutido ao longo destas duas semanas no ciclo digital de conferências "A importância de sermos tratados em casa". O terceiro e último debate realiza-se amanhã (15 de abril) em direto no Facebook do Expresso a partir das 18h e terá como tema o impacto económico e social do Covid-19.

"Este tempo de pandemia vai testar muito provavelmente soluções alternativas que demorariam mais tempo a montar se não fosse uma situação de emergência", explica Pedro Pita Barros. O professor de Health Economics na Nova School of Business and Economics confessa que "ainda há muito pouca informação" que permita traçar um retrato exato do impacto, sem esconder que tudo aponta para uma situação muito difícil.

Para a vereadora de Ação Social do Município de Guimarães, Paula Oliveira, é claro " que o facto de passarmos a apoiar em contexto domiciliário muitas pessoas que estavam integradas em instituições, traz mudanças profundas". A responsável admite que as pessoas "que deixam de ter enquadramento institucional e passam a estar isoladas e sem convívio com outros, manifestam sinais de humor deprimido, ansiedade e até mesmo alterações comportamentais" e, por isso, tem sido desenvolvida uma resposta que permita aumentar o acompanhamento na medida do possível.

No concelho nortenho tem-se registado "um acréscimo significativo da necessidade de cabazes alimentares e da entrega de refeições confecionadas, bem como de medicação ao domicílio" e Paula Oliveira acredita que "este trabalho em rede com as juntas de freguesia, IPSS e Associações tem permitido, por um lado, fazer-se a sinalização de todos os que precisam de ajuda e, por outro, responder em tempo útil às suas necessidades".

Fazer de forma diferente

O tratamento domiciliário permite uma "melhor integração e adaptação dos doentes", defende Alexandre Lourenço. O presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares é da opinião que o sistema traz uma "maior eficiência na utilização dos recursos de saúde" e faz com que as pessoas "regressem mais cedo" à sua atividade.

Pedro Pita Barros admite resistências de natureza organizacional, até porque "aprender a fazer de forma diferente é sempre complicado quando existem rotinas de muitos anos instaladas", só que o "contexto de resposta à COVID-19" ultrapassa tudo. Ou seja, "haverá muito provavelmente menor resistência",

Com resistência ou sem resistência, Paula Oliveira não tem dúvida que o impacto económico e social do Covid-19 'obriga' o tratamento domiciliário a continuar pois ajuda a "garantir as necessidades básicas de conforto e de sobrevivência dos mais frágeis, protegendo-os do contágio e ajudando a prevenir a propagação da pandemia". Como aponta Alexandre Lourenço, "temos que levar o hospital a casa. Será diferente, mais próximo das necessidades de cada cidadão".

