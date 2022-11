Cuidados Intensivos. Maiores hospitais reforçam capacidade na pandemia

Todos os olhares estão focados no fim da linha, nos Cuidados Intensivos. O Governo tenta recuperar a insuficiência de equipamentos ventilatórios (ver texto ao lado), mas independentemente do número de aparelhos é necessário ter quem com eles saiba trabalhar. Esta semana, João Gouveia, presidente da comissão nacional da resposta nacional de Medicina Intensiva para covid-19 foi claro: “A resposta tem sido excelente, com aumento de capacidade instalada, mas podemos chegar a um ponto em que não temos recursos humanos suficientes para os recursos materiais que estamos a instalar.”

Antes da epidemia, o país tinha cerca de 6,4 camas por cem mil habitantes — metade da Itália — e 260 médicos especialistas em Medicina Intensiva. Para colmatar as lacunas, enquanto o número de infetados cresce, profissionais de outras especialidades são formados para trabalhar sob a orientação dos especialistas de Medicina Intensiva. A estratégia tem sido uma criteriosa seleção dos doentes internados nos hospitais (a maioria dos infetados, segundo a DGS é tratada em casa) e de uma escolha ainda mais apertada dos que vão para Cuidados Intensivos. Na quinta-feira estavam internados nestas unidades 241 pessoas, registando-se uma diminuição pelo segundo dia consecutivo.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.