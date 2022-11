A nova vida online dos jogos de tabuleiro em tempos de quarentena

Nos últimos anos assistimos a um reencontro com um velho hábito: o de estarmos com amigos, horas a fio, em frente a jogos de tabuleiro. O interesse cresceu ao ponto de terem surgido novos jogos, assim como versões alternativas para outros já com história. Surgiram associa­ções, encontros regulares de jogadores e espaços noturnos nos quais os jogos de tabuleiro revelavam ser um motivo diferente para sair de casa. A Comic Con Portugal tem dedicado atenção a este universo, não só com uma zona de venda de jogos mas também com uma multidão de mesas nas quais tem sido possível experimentar novidades e aprender os truques. Na mais recente edição, houve até workshops e masterclasses sobre como jogar... E de repente o mundo mudou. Ficámos em casa e longe dos amigos. Mas os jogos de tabuleiro não deixaram de nos acompanhar. Na verdade, ao longo dos últimos anos, têm vindo a surgir espaços online que permitem jogar com amigos ou desconhecidos, quer morem a uma rua de distância ou no outro lado do globo. E nas últimas semanas o acesso às plataformas online dedicadas aos jogos de tabuleiro conheceu um crescimento avassalador.

Gregory Isabelli, fundador e CEO da Board Game Arena, a maior plataforma online destinada a jogos de tabuleiro, contou ao Expresso que “o tráfego maior começou a 12 de março, o dia em que Itália aplicou medidas restritivas”. Em dois ou três dias o “tráfego vindo de Itália multiplicou-se por seis ou sete. Mas depois, à medida que outros países começaram a aplicar medidas semelhantes, houve um crescimento exponencial”. Há um mês, recorda, “havia cerca de 25 mil jogos a serem jogados diariamente”. Na última semana foram “jogados 130 mil jogos” a cada dia.

