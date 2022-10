Covid-19. Médicos preocupados com sequelas: “Salvamos a vida mas não salvamos a saúde”

Podem os sobreviventes de pneumonia covid-19 voltar a respirar com alívio? A pergunta tem sido repetidamente feita entre a comunidade médica, mas a resposta vai tardar. Vão ser precisos seis meses a um ano para haver um prognóstico sem opacidade, a mesma que agora caracteriza as imagens dos pulmões dos doentes graves desta pandemia.

O vírus é novo e as possíveis sequelas são igualmente ainda pouco conhecidas, mas há um facto incontornável: quem tem alta de cuidados intensivos fica com o organismo em baixa. “Em medicina intensiva, muitos dos mecanismos defensivos que nos protegem das agressões externas ficam interrompidos pelo próprio tratamento. O metabolismo das células altera-se, quase como que ativando uma programação negativa do organismo”, explica João Ribeiro, diretor do Serviço de Medicina Intensiva do Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Agora é preciso tempo e atenção, sejam os doentes crianças ou adultos. “Ainda é muito cedo para prognóstico. Os doentes, sobretudo os graves, têm de ser monitorizados nos 6 a 12 meses subsequentes. Até podem ficar sequelas mas sem repercussão funcional”, sublinha o pneumologista Filipe Froes. Após a alta, é necessário dar tempo para repetir exames, realizar provas de esforço e todas as avaliações necessárias a cada caso. E aqui pode ter início outro problema.

