Covid-19: Dinamarca será o primeiro país europeu a reabrir escolas

Mais tarde ou mais cedo, quase todos os países europeus fecharam as escolas como forma de garantir o distanciamento social e travar a propagação veloz do vírus que se espalhou pelo mundo. Agora todos pensam como e quando vão reabrir, garantindo os primeiros passos de um regresso à normalidade que não deite por terra os esforços feitos antes. Islândia e Suécia foram os únicos países na Europa a manter parte dos seus estabelecimentos de ensino abertos, mais concretamente para os alunos mais novos. Já a Dinamarca anunciou esta semana que tenciona permitir o regresso aos jardins de infância e escolas primárias já a partir da próxima semana.

Mas como em todos os países, o Governo é cauteloso no anúncio: “Estamos a apresentar um primeiro e cuidadoso passo na reabertura do país. Mas com responsabilidade e no pressuposto de que o número de doentes está estabilizado, não apenas esta semana, mas nas próximas. Se virmos que a situa­ção evolui de forma negativa na Páscoa, não reabrimos”, explicou a primeiro-ministra no início da semana, citada pelo “Financial Times”. As secundárias continuarão fechadas até 10 de maio pelo menos e nas que reabrirem as regras serão ajustadas. Crianças e adultos devem permanecer o maior tempo possível no exterior e dentro das salas terão de ser mantidas maiores distâncias.

