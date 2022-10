“Todo-o-Terreno”, uma revista que se reinventa em tempo de confinamento

Se há sector abalado pela paralisação quase total da vida quotidiana é o da imprensa. Multiplicam-se, como ainda esta terça-feira dava conta o Expresso citando o exemplo de “A Bola”, as situações de lay-off, quando não de encerramento puro e simples. Um mau momento que, de resto, também não está a poupar as publicações digitais.

Será o dobre de finados pelas publicações em papel? Não necessariamente, até pela simples razão de, com tanta gente confinada em casa, o apetite pela leitura não ter diminuído. E se for sobre temas que entretenham, divirtam e afastem o pensamento de desgraças, ainda melhor.

Foi partindo desta ideia que Alexandre Correia, director da revista "Todo-o-Terreno", resolveu contrariar o que seria o impulso natural para retrair investimentos e lançou um número especial. Como as equipas de futebol que sentem que têm de ganhar o jogo, fê-lo sem poupanças, pondo tudo em campo: formato maior, papel de maior qualidade e mais páginas.

Em vez de ser vendida nas bancas, é encomendada por email e a distribuidora VASP leva-a, devidamente embalada, a casa de cada um, pela módica quantia de € 9,40 (encomendas para info@revistatt.pt )

Quanto a conteúdo, uma aposta em trabalhos com muito para ler, dos tais que, como diz o diretor da revista, “ tanto se podem folhear agora como daqui a duas semanas ou um mês”. Foi o caso de histórias, perfis e aventuras.

Voltas ao mundo

Uma destas envolve a narração das façanhas de Francisco Sande e Castro, antigo piloto de circuitos e de TT que, de moto, resolveu fazer a volta ao mundo e nisso investiu sete anos da sua vida. Ele caiu várias vezes mas a máquina, uma Honda Cross Tourer, fez 140.000 km sem nunca dar parte de fraca…

Outra fala-nos de alguém que fez da viagem a razão de ser da sua vida quando isso não era propriamente moda. Trata-se de Vasco Callixto, um jovem de 95 anos que entre muitas outras coisas foi ao Cabo Norte de Opel Kadett em 1964 e a Marrocos de VW Carocha em 1969. Sem esquecer uma aventurosa ligação Angola-Moçambique em 1971 onde só 60 km não foram feitos por estrada pavimentada pois, como explica o aventureiro, “com mapas e planeamento evitam-se muitos problemas”.

Finalmente, uma longa conversa com Paulo Fiúza, que foi navegador de Peterhansel no último Dakar e um depoimento do próprio piloto francês a explicar uma frase sua que se prestou a mal entendidos. Quando disse que o seu handicap nesta prova podia vir a ser o navegador, não foi por desconfiar das capacidades deste, que, aliás, se comprovaram. É que Fiúza exprime-se no melhor inglês que conseguiu arranjar, enquanto Peterhansel fala inglês mas pensa em francês. Como contou a Alexandre Correia, “cada vez que o Paulo, ao fundo de uma reta onde íamos a 200 km/h, me dava uma nota, eu tinha que a traduzir mentalmente e só depois é que reagia em conformidade…”

Jipes que fizeram história

No resto do menu desta histórica edição, lugar, como não podia deixar de ser, para os veículos TT e a sua história (Land Rover Defender ou Toyota Land Cruiser), sem esquecer o Suzuki Vitara, “o único TT (agora um SUV mas com alguma aptidão fora de estrada) que, 20 anos depois, continua a ser vendido ao mesmo preço”.

or último mas não menos importante, um texto sobre a história dessa preciosidade que é o Mapa das Estradas de Portugal do ACP (foi usado pelo MFA para planificar as operações militares do 25 de Abril devido ao seu compromisso entre formato compacto e escala) que, ao contrário do GPS, raramente se engana e nunca fica sem sinal. E a especialidade da casa: um roteiro TT, neste caso no Ribatejo, praticável ao volante de qualquer SUV mesmo sem tração integral.